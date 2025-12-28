בסומליה זועמים על ההכרה הישראלית: כך מגיבים התושבים | צפו

תושבים בסומליה מביעים את זעמם על הכרת ישראל בסומלילנד ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

לאחר ההכרזה הישראלית על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה, ברחובות סומליה נצפו תושבים רבים כשהם מבזים את דגלי ישראל כאות מחאה.

הרפובליקה של סומלילנד היא מדינה מוכרת חלקית באפריקה, הגובלת באתיופיה, בג'יבוטי ובפונטלנד. כ-99% מאוכלוסיית סומלילנד הם מוסלמים סונים, דת המדינה היא האסלאם, והשפות הרשמיות של המדינה הן סומלית וערבית.

סומלילנד, שהכריזה על עצמאותה מול סומליה במהלך מלחמת אזרחים בשנת 1991, מתפקדת דה פקטו כמדינה עצמאית דמוקרטית, אך לא הייתה מוכרת באופן מלא עד עכשיו על ידי האו"ם וארגונים בין-לאומיים או מדינות מוכרות אחרות, מלבד טאיוואן.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע בעבר נכונות להכיר בעצמאותה של סומלילנד, בתמורה לקליטה של פליטים עזתים במסגרת תוכניתו לפינוי מרצון של תושבי רצועת עזה.

בסוף השבוע האחרון הודיעה ישראל על הכרה רשמית בסומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית, ובכך הפכה למדינה הראשונה החברה באו"ם המכירה בעצמאות החבל. ההכרזה המשותפת נחתמה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ הישראלי גדעון סער ונשיא סומלילנד עבד א-רחמאן מוחמד עבדאללה, וכללה כינון יחסים דיפלומטיים "ברוח הסכמי אברהם".

מאז שהודיעה ישראל על ההכרה, גל גינויים שוטף את העולם הערבי. מטורקיה, דרך מצרים וסעודיה - ואפילו איראן, כולן פרסמו הודעות נגד ישראל - ודברי תמיכה במדינת סומליה ובריבונותה. סומליה מצידה ביקשה לקיים דיון דחוף במועצת הביטחון של האו"ם בנושא. הדיון צפוי להיערך ביום שני הקרוב בשעה 15:00.