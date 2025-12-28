"אנשים ימותו בגללך": מאסק יצא על מינוי בעייתי חדש של ממדאני

איל ההון אילון מאסק תקף ביום שישי את ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני, בעקבות החלטתו למנות לתפקיד נציבת מכבי האש של ניו יורק (FDNY) אישה שלדבריו אינה מחזיקה בניסיון מבצעי בכיבוי אש.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב מאסק כי “אנשים ימותו בגלל זה”, והוסיף כי “ניסיון מוכח הוא קריטי כשחיי אדם מונחים על הכף”.

ממדאני, שצפוי להיכנס לתפקיד ב־1 בינואר, הודיע השבוע על מינוי ליליאן בונסיניו לתפקיד נציבת ה־FDNY. בונסיניו היא ותיקה בת 31 שנות שירות במחלקה, ושימשה בעבר כראש מערך שירותי החירום הרפואיים (EMS), תפקיד שבו הובילה את המערך במהלך מגפת הקורונה. היא פרשה מהשירות בשנת 2022.

בהודעה שפרסם עם הכרזת המינוי ציין ממדאני כי בונסיניו היא האישה הראשונה בהיסטוריה של ה־FDNY שהגיעה לדרגת ארבעה כוכבים - המעמד הבכיר ביותר בהיררכיה של המחלקה, וכי היא מצטרפת להנהלת העיר כדי להביא עמה ניסיון בניהול משברים ומומחיות מבצעית.

ממדאני השיב לביקורת של מאסק ברשת X וכתב כי ניסיון אכן חשוב, ולכן בחר במי ששירתה יותר משלושה עשורים במערך שירותי החירום הרפואיים, הגוף המטפל בכ־70 אחוזים מכלל הקריאות המתקבלות ב־FDNY.

במסיבת עיתונאים שנערכה השבוע אמרה בונסיניו כי היא חשה כבוד גדול והתרגשות עם כניסתה לתפקיד, והדגישה כי מדובר באחריות כבדה שהיא מקבלת בענווה, במסירות ובמחויבות עמוקה לעיר ולתושביה.

במקביל, ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס, הודיע גם הוא על מינוי נציב חדש למכבי האש, ומינה לתפקיד את סגן הנציב הראשון של המחלקה, מארק גרה. אדמס אמר כי שמירה על ביטחונם של תושבי ניו יורק הייתה מאז ומתמיד יעד מרכזי של ממשלו, וכי הצבת אנשי ציבור עקרוניים ומקצועיים בראש גופי הביטחון הציבורי היא תנאי הכרחי להשגת מטרה זו.

בתגובה למהלך של אדמס אמר ממדאני כי “האור של ליליאן הוא כזה ששום דבר אחר לא יכול לעמעם”, והוסיף כי ראש העיר היוצא רשאי להמשיך ולמלא את תפקידו עד סוף השנה ולקבל החלטות בהתאם לסמכויותיו.