בר המצווה שלא התקיימה: הרב החרדי נדהם מהתיאור המצמרר ששמע

מהשבי הנאצי באוסטריה לחופי יוטה – עד להשראה יהודית בברלין של ימינו. רבה של הקהילה היהודית בעיר ברלין, הרב יהודה טייכטל, פגש השבוע את ניצול השואה גדעון קנטור, יליד אוסטריה, הממחיש את כוח הרוח היהודית מול החושך הנאצי.

קנטור סיפר לרב טייכטל על ילדותו המרוסקת: אביו נעצר ונלקח על ידי הנאצים מיד לאחר כיבוש אוסטריה ב-1938.

האם חגגת בר מצווה? - הוא נשאל

"כן, חגגתי אותה – אבי נלקח בשבי על ידי הנאצים", אמר קנטור בציניות מרה, כשהוא מתאר כיצד האירוע שכל נער יהודי מצפה לו הפך לטרגדיה משפחתית.

קנטור, שהיה אז ילד, הצליח להימלט והגיע לארצות הברית ב-1941. בגיל 18 גויס לצבא האמריקני והשתתף בפלישה לנורמנדי, כשהוא נוחת בחוף יוטה זמן קצר לאחר יום הפלישה.

"מהשבי הנאצי לחופים ששוחררו מהם – זה היה מסע של נקמה ושיקום", אמר קנטור.

"היום", אמר הרב טייכטל לקנטור, "כשאנו שומעים את סיפורך ורואים בנים ובנות יהודים חוגגים בר ובת מצווה בברלין – עיר שפעם סימלה את השמדת העם היהודי – אנו רואים בזה ניצחון. זה האור מול החושך: שמחה, חום וכוח יהודי שמתגבר על הכול".

סיפורו של קנטור הופץ היום ליהודי ברלין באמצעות הרשתות החברתיות. "הסיפור מהווה השראה לדורות הבאים, ומזכיר את חשיבות הזיכרון בעידן של עלייה באנטישמיות. לא עוד זה לא רק סיסמה, זה להפיח חיים יהודיים יום יום, שעה שעה", סיכם הרב טייכטל.