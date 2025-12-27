כיכר השבת
התגובה המפתיעה

צפו: הילד שהצליח להמיס את ליבו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין | לב ענק לילד קטן

תיעוד מרגש שצף ברשת: בסיום שיעורו השבועי של הגאון רבי יצחק זילברשטיין בבית מדרשו בשכונת 'רמת אלחנן', ניגש ילד קטן עם בקשה צנועה – רק לומר 'יישר כוח'. התגובה המלבבת של רבה של רמת אלחנן לא השאירה אף עין יבשה • צפו בתיעוד שכולו טוהר (חרדים)

הגר"י זילברשטיין עם הילד שאמר לו תודה (צילום: בקודש פנימה)

תוך סדר יומו העמוס של, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נרשם בסוף שבוע שעבר רגע אחד קטן שגנב את תשומת הלב של מאות הנוכחים בבית המדרש.

היה זה מיד לאחר השיעור השבועי המפורסם, אליו נוהרים המונים כדי לשמוע את פסקיו וסיפוריו המרתקים של הגר"י. בעוד קהל המבוגרים מצטופף סביב הרב כדי להריץ שאלות סבוכות בהלכה וברפואה, נדחק בין ההמונים ילד צעיר, עם מבט מלא יראת כבוד וטוהר.

הילד, שלא ביקש ברכה לישועה או פתרון לקושי, רק רצה להכיר טובה. כשהגיע אל הרב, אמר בקולו הדק: "יישר כוח לרב על השיעור".

תגובתו של הגר"י זילברשטיין הייתה מיידית ומלאה בחום. הפוסק, הידוע באהבתו העצומה לתינוקות של בית רבן, עצר את כל שטף השאלות מסביב, התפנה לילד בחיוך מאור פנים והשיב לו בברכה חמה וממושכת, כשהוא מעודד את הילד על המעשה היפה ועל הכרת הטוב.

עדי ראייה שנכחו במקום מספרים: "זה היה מחזה מדהים. מצד אחד רב רבנן שעסוק בשאלות של חיים ומוות, ומצד שני הוא הופך את הילד הקטן הזה למרכז העולם באותו רגע. זה הראה לכולנו מהי גדלות אמיתית".

התיעוד, שמופץ בשעות האחרונות, מעורר התרגשות רבה בקרב בני התורה, הרואים בו שיעור מוחשי במידות טובות ובמאור פנים, עוד לפני שלומדים את דפי הגמרא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר