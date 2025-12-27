הגר"י זילברשטיין עם הילד שאמר לו תודה ( צילום: בקודש פנימה )

תוך סדר יומו העמוס של, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נרשם בסוף שבוע שעבר רגע אחד קטן שגנב את תשומת הלב של מאות הנוכחים בבית המדרש.

היה זה מיד לאחר השיעור השבועי המפורסם, אליו נוהרים המונים כדי לשמוע את פסקיו וסיפוריו המרתקים של הגר"י. בעוד קהל המבוגרים מצטופף סביב הרב כדי להריץ שאלות סבוכות בהלכה וברפואה, נדחק בין ההמונים ילד צעיר, עם מבט מלא יראת כבוד וטוהר.

הילד, שלא ביקש ברכה לישועה או פתרון לקושי, רק רצה להכיר טובה. כשהגיע אל הרב, אמר בקולו הדק: "יישר כוח לרב על השיעור".

תגובתו של הגר"י זילברשטיין הייתה מיידית ומלאה בחום. הפוסק, הידוע באהבתו העצומה לתינוקות של בית רבן, עצר את כל שטף השאלות מסביב, התפנה לילד בחיוך מאור פנים והשיב לו בברכה חמה וממושכת, כשהוא מעודד את הילד על המעשה היפה ועל הכרת הטוב.

עדי ראייה שנכחו במקום מספרים: "זה היה מחזה מדהים. מצד אחד רב רבנן שעסוק בשאלות של חיים ומוות, ומצד שני הוא הופך את הילד הקטן הזה למרכז העולם באותו רגע. זה הראה לכולנו מהי גדלות אמיתית".

התיעוד, שמופץ בשעות האחרונות, מעורר התרגשות רבה בקרב בני התורה, הרואים בו שיעור מוחשי במידות טובות ובמאור פנים, עוד לפני שלומדים את דפי הגמרא.