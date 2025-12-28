המוני תושבי הקהילה היהודית במלבורן שבאוסטרליה, ליווי הבוקר (ראשון) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, אשת חבר להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, מי ששימש כגאב"ד הקהילה במשך עשרות בשנים והנהיג אותה ביד רמה.

הרבנית ע"ה, שהייתה דמות מופת של צדקנות וחסד ועמדה לימין בעלה הגדול בביצור חומות הדת ביבשת הרחוקה, נפטרה כשהיא מותירה אחריה שבט מפואר של צאצאים הממשיכים בדרכה.

מסע ההלוויה החל בשעות הבוקר, כאשר המונים מבני הקהילה, רבנים ואישי ציבור התאספו לחלוק לה כבוד אחרון. במהלך המסע נשמעו דברי הספד מרגשים מפי גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן. בשל היותו כהן, נשמר מרחק כהלכה בין הגאב"ד למיטת המנוחה, וממרחק זה ביכה הגר"ש קאהן את האובדן הגדול לקהילה כולה ולמשפחה הרוממה.

בסמוך לגאב"ד נצפה חתנה של הרבנית, הגאון רבי יהודה כ"ץ, אב"ד קהילת 'ויצב אברהם' במלבורן.

עם סיום ההספדים על יד ביתה, החל המסע הארוך לעבר ארה"ק, בדרכה האחרונה לירושלים עיר הקודש, שם תובא לקבורה במרומי הר הזיתים בסמוך לקברו של בעלה הגדול זצ"ל.