כיכר השבת
מסע אחרון מהיבשת הרחוקה

תיעוד דומע | האוסטרלים נפרדו מהרבנית הדגולה ע"ה; הרב הכהן שמר מרחק כהלכה 

קהילת מלבורן נפרדה בכאב מהרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, א"ח להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל גאב"ד הקהילה רבות בשנים • גאב"ד מלבורן, הגאון רבי שלמה קאהן, הספיד בבכי תמרורים • המיטה יצאה למסע ארוך בדרכה לקבורה בהר הזיתים בירושלים (חרדים)

הלוויית הרבנית בעק ע"ה (צילום: באדיבות המצלם)

המוני תושבי הקהילה היהודית במלבורן שבאוסטרליה, ליווי הבוקר (ראשון) למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, אשת חבר להגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, מי ששימש כגאב"ד הקהילה במשך עשרות בשנים והנהיג אותה ביד רמה.

הרבנית ע"ה, שהייתה דמות מופת של צדקנות וחסד ועמדה לימין בעלה הגדול בביצור חומות הדת ביבשת הרחוקה, נפטרה כשהיא מותירה אחריה שבט מפואר של צאצאים הממשיכים בדרכה.

מסע ההלוויה החל בשעות הבוקר, כאשר המונים מבני הקהילה, רבנים ואישי ציבור התאספו לחלוק לה כבוד אחרון. במהלך המסע נשמעו דברי הספד מרגשים מפי גאב"ד הקהילה, הגאון רבי שלמה קאהן. בשל היותו כהן, נשמר מרחק כהלכה בין הגאב"ד למיטת המנוחה, וממרחק זה ביכה הגר"ש קאהן את האובדן הגדול לקהילה כולה ולמשפחה הרוממה.

בסמוך לגאב"ד נצפה חתנה של הרבנית, הגאון רבי יהודה כ"ץ, אב"ד קהילת 'ויצב אברהם' במלבורן.

עם סיום ההספדים על יד ביתה, החל המסע הארוך לעבר ארה"ק, בדרכה האחרונה לירושלים עיר הקודש, שם תובא לקבורה במרומי הר הזיתים בסמוך לקברו של בעלה הגדול זצ"ל.

הלוויית הרבנית בעק ע"ה (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרבנית בעק ע"ה (צילום: באדיבות המצלם)
הלוויית הרבנית בעק ע"ה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

מסע אחרון מהיבשת הרחוקה

|

התגובה המפתיעה

||
3

התשובה לאנטישמיות

|

"אל תהפכו אותו לדתי" | צפו

||
34

צפו בתיעוד הדרמטי

||
12

לקיים בנו חכמי ישראל

||
2

הבחורים סיימו מסכתות

||
2

עולם התורה תחת מצור

||
24

זכרה לא מש מתוך האוהל

|

אחרי שלושה חודשים בכלא

||
2

בלי התגרות עם החיילים

||
5

יוסי אליטוב מגיש:

|

אין פוצה פה

||
21

חוק הגיוס - לאן?

||
6
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר