הפרקליטות זימנה את שלמה פילבר לשימוע בחשד להפרת הסכם עד המדינה שעליו חתם במסגרת תיק 4000 – כך נודע היום. בהודעה רשמית אישרה הפרקליטות כי פילבר זומן לישיבת שימוע במשרדי פרקליטות המדינה, לאחר שפניותיה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין נדחו.

בלב המחלוקת עומדת סוגיית ניגוד העניינים הנטען: עורך הדין עמית חדד מייצג הן את פילבר והן את ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנגדו העיד פילבר במסגרת תיק 4000. בפרקליטות טוענים כי מדובר בניגוד עניינים מובהק, בעוד ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין דחתה את עמדת המדינה ואישרה לחדד לייצג את פילבר בהליך השימוע.

פילבר, לשעבר מנכ"ל משרד התקשורת ומי שנחשב מקורב לנתניהו, חתם בינואר 2018 על הסכם עד מדינה בתיק 4000 – פרשת בזק-וואלה. על פי כתב האישום, נתניהו פעל לכאורה להטיב עם חברת בזק ובעל השליטה בה לשעבר, שאול אלוביץ', בתמורה להטיית הסיקור באתר וואלה. פילבר נחשב לעד מרכזי בפרשה, ובחקירותיו במשטרה מסר כי קיבל מנתניהו הנחיות לקדם את ענייניו של אלוביץ'.

עם זאת, בעדותו בבית המשפט בשנת 2022 חזר בו פילבר מחלקים מהגרסה שמסר במשטרה והמעיט במידת מעורבותו של נתניהו בעבודת משרד התקשורת. בעקבות הסתירות בין עדותו במשטרה לעדותו בבית המשפט, ביקשה התביעה להכריז עליו עד עוין. בית המשפט דחה את הבקשה, אך התיר לתביעה לחקור אותו בחקירה נגדית ולעמתו עם הודעותיו הקודמות.

באפריל 2024 הודיעה הפרקליטות לפילבר כי היא שוקלת לבטל את הסכם עד המדינה עמו ולזמנו לשימוע לפני העמדה לדין, בשל חשד להפרת ההסכם. כעת, לאחר ההתפתחויות בסוגיית הייצוג וניגוד העניינים הנטען, זומן פילבר לשימוע בפועל.

אם יוחלט לבטל את ההסכם, עשויות להיות לכך השלכות משפטיות משמעותיות הן על פילבר עצמו והן על המשך ניהול תיק 4000, שבו נאשם נתניהו בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים.