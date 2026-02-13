מועמדו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתפקיד עוזר מזכיר המדינה לענייני ארגונים בינלאומיים נתקל במכשול משמעותי, לאחר שסנאטור רפובליקני הודיע כי יתנגד למינויו בשל התבטאויות עבר על ישראל והעם היהודי - כך דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס'.

הסנאטור ג'ון קרטיס מיוטה, חבר בוועדת החוץ של הסנאט, מסר כי אינו סבור שג'רמי קרל הוא האדם המתאים לייצג את האינטרסים של ארצות הברית בזירה הבינלאומית. התפקיד המדובר כולל אחריות על היחסים עם ארגונים בינלאומיים ובהם האו"ם.

בהודעה שפרסם לאחר שימוע המינוי, אמר קרטיס כי הוא מוצא את "עמדותיו האנטי-ישראליות וההתבטאויות הבלתי רגישות כלפי העם היהודי" של קרל כבלתי הולמות את התפקיד.

החלטתו של קרטיס צפויה להקשות מאוד על אישור המינוי בוועדת החוץ, שבה רוב של 12 רפובליקנים מול 10 דמוקרטים. כל חברי המפלגה הדמוקרטית צפויים להתנגד למינוי.

קרל מכהן כיום כחוקר בכיר במכון השמרני קלרמונט, ושימש כסגן עוזר מזכיר הפנים בתקופת כהונתו הראשונה של טראמפ. במהלך השימוע נשאל על התבטאויות עבר, ובהן הופעה בפודקאסט שבה השיב בחיוב למנחה שביקר יהודים על "טענות למעמד קורבן מיוחד" בעקבות השואה.

קרל אמר כי אינו זוכר חלק מהאמירות שיוחסו לו והביע חרטה על אחרות. לדבריו, אמירות שצמצמו את חומרת השפעות השואה היו "שגויות לחלוטין".

מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר מניו יורק, תקף השבוע את המינוי וטען כי לקרל "היסטוריה ארוכה של עמדות גזעניות, עליונות לבנה ואנטישמיות".

מוקדם יותר דווח כי קרל ניסה למחוק אלפי ציוצים מחשבונו ברשת החברתית X, שחלקם עוררו סערה בשל תוכנם.

בבית הלבן מסרו כי קרל נותר מועמדו של הנשיא, ואילו יו"ר הוועדה הרפובליקני, הסנאטור ג'ים ריש מאיידהו, הביע תמיכה בכלל מועמדי הנשיא.

אמנם ניתן להביא מינוי להצבעה במליאת הסנאט גם אם לא אושר בוועדה, אך מדובר בצעד נדיר. לרפובליקנים רוב דחוק של 53 מול 47 מושבים בסנאט, והתנגדות רפובליקנית אחת בוועדה עלולה להספיק כדי לבלום את ההליך כבר בשלב הראשון.