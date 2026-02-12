"שהשואה תתרחש שוב": תועד כשהוא דוקר יהודי בברוקלין - ושוחרר

ארמני צ'ארלס (32) שוחרר בערבות לאחר שנאשם בהשמצות אנטישמיות ודקירת יהודי בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

צ'ארלס מואשם בניסיון תקיפה, תקיפה, הטרדה חמורה, איומים וביצוע פשע שנאה, לאחר שדקר לכאורה יהודי בחזה ב‑16 בדצמבר. הקורבן, אליאס רוזנר, בן 35, נפצע באורח שאינו מסכן חיים וטופל בבית חולים סמוך.

לפי דיווחים, צ'ארלס השמיע אמירות אנטישמיות, ביניהם: "זה בסדר שהשואה תתרחש שוב". ברגע שהוויכוח המילולי ביניהם נמשך, עקב הקורבן אחרי החשוד, שפתאום פנה ודקר אותו. צילומי מעקב של המקרה הוצגו לציבור, והמשטרה שחררה גם תמונות של החשוד.

הנאשם התייצב היום (חמישי) בבית המשפט וטען כי הוא אינו אשם. הוא שוחרר לאחר ששילם ערבות של 50,000 דולר.

חקירת התקרית נעשתה על ידי יחידת פשעי השנאה של משטרת ניו יורק. צ'ארלס צפוי להתייצב בבית המשפט בפעם הבאה באפריל הקרוב.