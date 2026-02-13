בציון רבה של רמת השרון | המונים פקדו את קברו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל
המונים פקדו אמש לעת ערב את ציונו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ברמת השרון, לרגל יום ההילולא החל בשבת קודש כ"ז שבט | לפני התיבה עבר בנו, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, שעורר את הקהל לישועת הכלל והפרט (חרדים)
המונים פקדו אמש לעת ערב את ציונו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ברמת השרון, לרגל יום ההילולא החל בשבת קודש כ"ז שבט | לפני התיבה עבר בנו, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, שעורר את הקהל לישועת הכלל והפרט (חרדים)
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': בדיני אמה העבריה שומע רבי חיים בן עטר לא מתווה חברתי אלא כתב סנגוריה נועז כלפי שמיא | האדון איננו הגלות – האדון הוא הקדוש ברוך הוא ששלח את בניו לגלות. וכשם שהתורה מגבילה את כוחו של אדון על אמתו, כך נקבע גבול לגלות ישראל | "ויצאה חינם אין כסף” – אפילו אם אין בידם כיסופים, גם אם התרחקו מחיי תורה ומצוות, הייסורים עצמם הם התשלום. ומששולם החוב בדמעות ובייסורים, הגאולה מחויבת מיד (יהדות)
הרב אריה קנייבסקי יו"ר ארגון 'ארחות יושר' ונכדו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, חיתן השבוע את בנו באולמי 'וגשל' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, בסידור חופה וקידושין כובד מרן הגאון הרב ברוך דב פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר (חרדים)
במהלך ביקור חיזוק בעיר נתיבות, נשא הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף דברים חוצבים להבות בפני מאות בני נוער • הרב חשף סיפור נדיר מאביו מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והבהיר: "גדלות בתורה לא באה מסגולות – אלא מעמל" • סיקור המשא והביקור (חרדים)
בפטירתו אבד ת"ח עצום שמוחו הפורה והיצירתי עמד מאחורי פיתוחי 'משמרת השבת' שמנעו חילולי שבת במאות אלפי מקררים ומזגנים – משך שנים ארוכות | הגאון ששילב גאונות תורנית עם ענווה מוחלטת במסירות מוחלטת למען הכלל, ומרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל העיד עליו כי בזכותו ספרי 'חוט השני' עסקו בנידונים חדשים ובהיבטים טכנולוגיים רבים (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ואלה המשפטים: כיצד התיר מרן זצ"ל ממזרים, בגלל עורך דין שתובע בערכאות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
אחרי שעות של דיונים, וכוחות משטרה אדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובית הכנסת יישאר על כנו | בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב לקבלת קהל - יישאר על כנו, בנוסף, בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת והתוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב (חרדים)
143 שנים לפטירתו של מייסד תנועת המוסר העולמית, מרנא הגר"י ליפקין מסַלַנְט, ישראל שפירא צולל אל אחת האגדות המפורסמות ביותר המסופרות אודותיו, וחושף את הסיפור האמיתי מול האגדה והודף את העיוות שמייצרים אנשים שמנסים לייצר "יהדות חדשה" (היסטוריה)
ערב שבת מברכים אדר, ריחות של פורים נישאים באוויר, כלל החנויות והסופרים פורקים 'משטחים' של שלל סוגי יין ואלכוהול, ועם ישראל נערך ומצטייד לקראת סעודת פורים לקיים את דברי המגילה "וְיֵין מַלְכוּת רָב כְּיַד הַמֶּלֶךְ" | לקראת הימים השמחים, צללנו בעומק החביות, טיילנו בין הגפנים והבאנו לכם את מילון המושגים המלא של היין, להכיר מקרוב את העולם הקסום (מגזין)
בשלב מסוים, כשישבתי בחתונה של דובי (הבן
של ריקי), מצאתי את עצמי עושה חישובים אסטרטגיים על המפית: "אם אני נותן לדובי
700, מה אני אעשה כשאחיו מוישי יתחתן בעוד חצי שנה?", ואל תשכחו שחני בדיוק סגרה
וורט לציפי (משפחה)
לאחר שהוסרה הרחבה של מבנה לא חוקי בשכונת 'אחיסמך' בלוד שהיווה סכנת נפשות, הושגו הבנות להסדרת מבנה קבע ומתחם זמני בטיחותי | סגן ראש העיר ויו"ר ש"ס המקומית בני סיתאלכיל, שליווה את הקהילה ברגעי הכאב: "מודה לראש העיר יאיר רביבו על האוזן הקשבת והנכונות למצוא פתרון מכובד ובטוח" (חרדים)
בזמן שמחירי המזון ממשיכים לטפס, נחשף המסלול שמאפשר לצרכנים לבחור בעצמם את ההנחות שלהם ולקבל 'צ'ק' של 600 ש"ח לקניות. כך תנצלו את הפרצה הצרכנית שתחתוך לכם את ההוצאות החודשיות ותעניק לכם פטור מלא מתשלום על הכרטיס
נציג חרדי לראשונה בצוות של 9 מומחים בלעדיים שאמונים על מודרניזציה של מערכות החינוך והאקדמיה באירופה • המינוי משקף הכרה בינלאומית ביכולת ובניסיון שנצבר במגזר בקידום תעסוקה וחדשנות | "השילוב בין תיאוריה למעשה הוא תעודת הביטוח של המשק" (חרדים)
האדמו"ר מנדבורנה צפת, הידוע כאחד משרפי מעלה שבדור, הגיע למעונו של זקן רבני ברסלב, הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, לרגל שמחת ברית לבן אחד מחסידיו • לאחר ששימש האדמו"ר כסנדק, נועדו הצדיקים לשיח שרפי קודש • (חסידים)
זעזוע בראשון לציון: העירייה רוצה לפרק את המבנה שהוקם בסמוך לבית הכנסת של הגאון רבי שלמה יהודה בארי – 'הינוקא' | בחצרו של הינוקא טוענים להתנכלות מצד העירייה והעומד בראשה | כך הגיבו בעירייה לטענות (חרדים)
גדולי רבני לונדון התכנסו השבוע להכריע הכרעה היסטורית להעביר את המערכה נגד גזירת החינוך לבית המשפט העליון • לאחר שנות מאבק בערכאות הנמוכות, הוחלט להשתמש בכלי המשפטי החזק ביותר נגד ניסיונות ההתערבות של הממשלה בחומר הלימודים • "לא נשנה כמלוא הנימה ממה שקיבלנו מרבותינו" • כל הפרטים מהאסיפה הדרמטית ורשימת הרבנים המשתתפים (חרדים)
המונים ליוו אתמול (רביעי) למנוחות את הגאון הצדיק רבי אביעזר אשר זליג שפירא זצ"ל, משגיח ישיבת 'קול תורה' לצעירים והאדמו"ר מדרהוביץ', שהלך לעולמו בגיל 81 • במהלך הלוויה הוכרז על הכתרת בנו, הגאון רבי מיכאל שלום שפירא, לממשיך דרכו בקודש • ראשי ישיבת 'קול תורה' ספדו לו בדמעות: "העמיד דורות של בני תורה" | סיקור דומע ותיעוד (חרדים)
0 תגובות