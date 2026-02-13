ההילולא בשבת בציון רבה של רמת השרון | המונים פקדו את קברו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל המונים פקדו אמש לעת ערב את ציונו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ברמת השרון, לרגל יום ההילולא החל בשבת קודש כ"ז שבט | לפני התיבה עבר בנו, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, שעורר את הקהל לישועת הכלל והפרט (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:18