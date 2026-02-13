תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מעלה כי בימים הקרובים צפויים מספר אירועים בעלי מאפיינים אביביים מובהקים.

היום: תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות חזקות ומשעות הצהרים יעשה אביך מאוד ובדרום יתחוללו סופות חול. אחה"צ בצפון הארץ יחל לרדת גשם לפרקים וייתכנו סופות רעמים בודדות.

הרוחות הדרומיות יתחזקו בהדרגה במהלך הבוקר, אבל משעות הצהרים ועד לקראת ערב יהיו משבים של מעל 60 קמ"ש, ולפרקי זמן קצרים אפילו יתכנו משבים של 70-80 קמ"ש עם שינוי הרוח למערבית. בדרום הנגב ובערבה ימשיכו רוחות דרומיות חזקות, מה שעלול להגביה משמעותית את הים באילת.

הלילה, ליל שבת קודש: מעונן חלקית. יוסיפו לנשב רוחות דרום מערביות חזקות. אביך ברוב האזורים. בצפון הארץ ירד גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בודדות. במרכז הארץ יתכן גשם מקומי.

בבוקר יום השבת צפוי להיות מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. בדרום הארץ ובמרכזה עדיין יהיה אביך ורק משעות אחה"צ האובך ישקע בהדרגה. ינשבו רוחות ערות. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת, אך הן עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעונה.

ביום ראשון צפוי להיות בהיר בדרך כלל. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת ויעשה חם מהרגיל. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

ביום שני צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה ניכרת נוספת בטמפרטורות ויעשה שרבי במישור החוף, בשפלה, בנגב ובעמקים. בהרים יעשה חם מהרגיל.

בשירות המטאורולוגי אומרים כי לראשונה העונה הטמפרטורה תעבור את ה-30 מעלות באזורים רבים במרכז ובדרום, ויתכן שאפילו נגיע פה ושם קרוב ל-35 מעלות.