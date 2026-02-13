לוחמי הימ"מ וכוחות צה"ל מחטיבת מנשה עצרו אתמול בג'נין את מוחמד זידן, אשר לפי הודעה משותפת לדוברות המשטרה ולדובר צה"ל שימש כסייען למחבל שביצע את פיגוע הירי בפונדוק ב-6 בינואר 2025. הפעילות בוצעה בלב העיר, בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובפיקוד חטיבת מנשה.

על פי ההודעה, זידן היה בכיר בהתארגנות טרור בג'נין בעברו, ועסק במימון גורמי טרור ובקידום פעילות טרור נגד מדינת ישראל. במערכת הביטחון מייחסים לו מעורבות ישירה כסייען למבצע פיגוע הירי בכביש 55, בין הכפר אל-פונדוק ליישוב קדומים.

הפיגוע התרחש בשעות הבוקר של 6 בינואר 2025, כאשר שלושה מחבלים הגיעו ברכב פרטי לאזור הכביש, יצאו ממנו כשהם חמושים ברובי סער ופתחו באש מטווח קצר לעבר אוטובוס ושני כלי רכב שנסעו במקום. בפיגוע נרצחו שלושה אזרחים ישראלים: אלעד יעקב וינקלשטיין בן 35, קצין משטרה; עליזה ראיס בת 73; ורחל כהן בת 70, הי"ד.

שמונה בני אדם נוספים נפצעו, בהם נהג האוטובוס שנפצע באורח קשה.

אזרח חמוש שנכח בזירה השיב אש לעבר התוקפים, מה שאילץ אותם להימלט מהמקום. מיד לאחר מכן פתחו כוחות צה"ל במצוד נרחב אחר מבצעי הפיגוע והמעורבים בו.

יומיים לאחר הפיגוע קיבלה הזרוע הצבאית של חמאס אחריות והודיעה כי ג'עפר דבאסה, שתואר כמי שתכנן את הפיגוע, נהרג בידי כוח צה"ל בכפר אל-באד'אן סמוך לשכם. בהמשך, במסגרת מבצע חומת ברזל, נהרגו שניים מהמחבלים שביצעו את הפיגוע – קטיבה א-שלבי ומוחמד נזאל – בפעולת נוהל סיר לחץ בכפר בורקין בנפת ג'נין. באפריל 2025 נהרג המחבל השלישי, מוחמד זכארנה, בקבאטיה. במאי אותה שנה חוסל בשכם נור ביטאווי, ראש התארגנות הטרור של הג'יהאד האסלאמי בג'נין, שהיה מממתכנני הפיגוע, ובהמשך אותו חודש נעצר גם מכווין הפיגוע בשכונה המזרחית בג'נין.

במערכת הביטחון מדגישים כי המעצר האחרון הוא חלק ממאמץ מתמשך למצות את הדין עם כלל המעורבים בפיגוע, הן המבצעים והן הסייענים והמתכננים. כוחות הביטחון הודיעו כי ימשיכו לפעול לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון באופן יזום והתקפי.