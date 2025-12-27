ברוך דיין האמת: במהלך השבת הסתלקה לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת בילא בעק ע"ה, אשת חבר של הגה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק זצ"ל, גאב"ד 'עדת ישראל' מלבורן, והיא בת 93 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה לאביה הרה"ח ר' משה צבי הופמן ז"ל, ששימש כשוחט בכפר אתא. בהגיעה לפרקה, שידכה גיסה, גבאי הצדקה המיתולוגי הגה"צ רבי דוד לייב שווארץ זצ"ל, אל בעלה הגדול הגה"צ רבי אברהם צבי בעק זצ"ל, שהיה מבכירי תלמידיו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע. מאז נישואיה, היוו כל חייה חטיבה אחת של מסירות נפש למען תורתו והנהגתו של בעלה הגדול.

בשנת תשכ"ד יצאה עם בעלה לשליחותם הראשונה מעבר לים, למונטווידאו שבאורוגוואי, שם כיהן בעלה במשך כחצי יובל כאב"ד הקהילה החרדית.

בשנת תשמ"ח עברו למלבורן שבאוסטרליה, שם כיהן בעלה במשך שלושים שנה כרב הקהילה וכנשיא המוסדות. בקהילה מספרים על רבנית שהייתה אם לכל בני הקהילה, עמדה לימין בעלה שקיבל קוויטלעך כאדמו"ר לכל דבר, ופתחה את ביתה לרווחה לכל נצרך.

פרק מרגש במיוחד בחייה היה בשנת תשע"ח, כאשר בעלה הגאב"ד החליט לעלות לארץ הקודש מחמת מצבו הבריאותי. עשרה ימים בלבד לאחר שהגיעו להשתקע בבית שמש אצל חתנם, האדמו"ר מנחלת אהרן, הסתלק בעלה לבית עולמו בפתאומיות. הרבנית קיבלה את הדין באמונה, והמשיכה להוות מקור השראה למשפחתה המורחבת.

המנוחה זכתה להותיר אחריה משפחה מפוארת של מרביצי תורה וחסידות, בניה: הגה"צ הרב חיים יהודה בעק, האדמו"ר מטשערקאס במונסי; הגה"צ הרב מנחם דוב בעק, אב"ד 'לבושי מרדכי מאדא' במונסי; והגה"צ רבי ברוך בעק מוויליאמסבורג.

חתניה: האדמו"ר מנחלת אהרן בבית שמש; הגה"צ הרב יהודה כ"ץ, דומ"ץ מלבורן ורב ביהמ"ד 'ויצב אברהם'; האדמו"ר מטמשוואר ירושלים; והרה"ג שלמה אלימלך כ"ץ, נכד האדמו"ר מטאהש זצ"ל.

מסע הלוויה הלווייתה תצא מחר, יום ראשון, בשעה 12:00 בצהריים (שעון מלבורן) מביתה לארץ הקודש. ארונה יגיע לירושלים והיא תיטמן במרומי הר הזיתים, סמוך ונראה לציונו של בעלה הגדול זצ"ל.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.