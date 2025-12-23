אבל כבד בעיה"ק ירושלים, במהלך הלילה הלך לעלומו הרה"ג רבי אהרן מאיר קרביץ זצ"ל, לאחר שנזכך בייסורים במחלה קצרה שתקפה אותו בשבועות האחרונים. המנוח, דמות ירושלמית שורשית שכל חייו היו סביב גדולי התורה, היה בן 68 בפטירתו.

המנוח זצ"ל בצעירותו קנה את תורתו בישיבת "חברון גאולה" המעטירה, שם דבק ברבותיו ראשי הישיבה. כבר מאותה תקופה, זכה לקרבה יוצאת דופן אצל מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. מכריו מציינים בערגה כי רבי אהרן מאיר היה מהדמויות הבודדות שזכו להסתופף בבית הגרי"ש עוד "לפני עידן הגבאים", כשהוא מתבטל בפניו בביטול גמור ויונק מתורתו ומהנהגותיו בקודש לאורך עשרות שנים.

רבי אהרן מאיר זצ"ל היה דמות ייחודית ונאמן ביתם של עוד גדולי הדור וזכה לקרבה יוצאת דופן אצל מרן בעל ה'קהילות יעקב', הסטייפלר זצ"ל, ובהמשך כאמור נמנה על חוג מקורביו המצומצם והנאמן ביותר של הגרי"ש זצ"ל. גדולי ישראל ראו בו איש סוד ואמונים, והוא מצדו ביטל את דעתו ורצונו בפניהם בביטול גמור.

המנוח הוא חתנו של יבלחט"א זקן המשגיחים, יבלחט"א הגאון רבי נפתלי מנחם חדש, משגיח ישיבת "אור אלחנן". מכריו מספרים על אדם שהיה סמל למידות טובות, איש הלכה שתורתו אומנותו, שהאיר פנים לכל אדם וחיפש תמיד כיצד לסייע לזולת ולמוסדות התורה.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו בן יחיד הרה"ג ר' שלמה זלמן הממשיך את דרכו הרוחנית, לצד נכדים המבכים את פטירתו של הסבא הגדול שהיה להם למגדלור.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה