כיכר השבת
אבל כבד

הלך לעולמו הרה"ג אהרן מאיר קרביץ זצ"ל – חתנו של המשגיח הגר"נ חדש ומנאמני בית הגרי"ש

טרגדיה קשה: הלילה הלך לעולמו הרה"ג רבי אהרן מאיר קרביץ זצ"ל, והוא בן 68 בפטירתו • המנוח, שלמד בישיבת "חברון גאולה", זכה לקרבה נדירה אצל מרן ה'סטייפלר' ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל עוד לפני "עידן הגבאים" • הותיר אחריו בן יחיד ונכדים • מסע ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)

הרה"ג ר' אהרן מאיר קרביץ זצ"ל (צילום: ארכיון)

אבל כבד בעיה"ק ירושלים, במהלך הלילה הלך לעלומו הרה"ג רבי אהרן מאיר קרביץ זצ"ל, לאחר שנזכך בייסורים במחלה קצרה שתקפה אותו בשבועות האחרונים. המנוח, דמות ירושלמית שורשית שכל חייו היו סביב גדולי התורה, היה בן 68 בפטירתו.

המנוח זצ"ל בצעירותו קנה את תורתו בישיבת "חברון גאולה" המעטירה, שם דבק ברבותיו ראשי הישיבה. כבר מאותה תקופה, זכה לקרבה יוצאת דופן אצל מרן פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. מכריו מציינים בערגה כי רבי אהרן מאיר היה מהדמויות הבודדות שזכו להסתופף בבית הגרי"ש עוד "לפני עידן הגבאים", כשהוא מתבטל בפניו בביטול גמור ויונק מתורתו ומהנהגותיו בקודש לאורך עשרות שנים.

רבי אהרן מאיר זצ"ל היה דמות ייחודית ונאמן ביתם של עוד גדולי הדור וזכה לקרבה יוצאת דופן אצל מרן בעל ה'קהילות יעקב', הסטייפלר זצ"ל, ובהמשך כאמור נמנה על חוג מקורביו המצומצם והנאמן ביותר של הגרי"ש זצ"ל. גדולי ישראל ראו בו איש סוד ואמונים, והוא מצדו ביטל את דעתו ורצונו בפניהם בביטול גמור.

המנוח הוא חתנו של יבלחט"א זקן המשגיחים, יבלחט"א הגאון רבי נפתלי מנחם חדש, משגיח ישיבת "אור אלחנן". מכריו מספרים על אדם שהיה סמל למידות טובות, איש הלכה שתורתו אומנותו, שהאיר פנים לכל אדם וחיפש תמיד כיצד לסייע לזולת ולמוסדות התורה.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו בן יחיד הרה"ג ר' שלמה זלמן הממשיך את דרכו הרוחנית, לצד נכדים המבכים את פטירתו של הסבא הגדול שהיה להם למגדלור.

על מועד מסע ההלוויה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר