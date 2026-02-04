שר וגדול נפל בישראל

בשעה האחרונה פשטה הבשורה המרה על הסתלקותו של זקן ראשי הישיבות בדורנו, הגאון רבי אליקים שלזינגר זצ"ל. ראש הישיבה, שהיה גשר חי בין עולם התורה שלפני המלחמה לדורנו אנו, הנהיג במשך עשרות שנים את ישיבת "הרמה" בלונדון והיה למצפן רוחני עבור אלפי תלמידים וחסידים ברחבי העולם כולו.

הגאון זצ"ל נולד בווינה בשנת תרפ"ב, וזכה לעלות לארץ ישראל עוד בצעירותו. הוא ינק את תורתו מגדולי הדור, למד בישיבת דושניסקי אצל הרה"ק הגרי"צ דושינסקי זצ"ל, ובהמשך בישיבת קמניץ ובישיבת לומז'ה בפתח תקוה. לאחר נישואיו לבתו של מנהיג אגודת ישראל, הרב משה בלוי זצ"ל, מונה לראש ישיבת "פני משה" בירושלים.

בהמשך, בעצתו של מרן הרב מבריסק זצ"ל, עקר לאירופה, שם הקים את ממלכת התורה של ישיבת "הרמה" בלונדון, הקרויה על שמו של בעל ה"כתב סופר".

רבי אליקים זצ"ל נודע כמי ששמר בקנאות על מסורת הדורות. הוא היה מקורב מאוד לחזון איש ולרב מבריסק, ואת זכרונותיו מהם העלה בספרו המפורסם "הדור והתקופה". עמדותיו היו נחרצות ובלתי מתפשרות בכל הנוגע לעצמאות החינוך החרדי; רק בשנים האחרונות עמד בפרץ מול גזרות החינוך בבריטניה, כשהוא מורה לראשי המוסדות לעמוד במסירות נפש של "יהרג ואל יעבור" מול התערבות הממשל.

לצד קנאותו, נודע ככתובת המרכזית להצלת בתי עלמין יהודיים באירופה, וכיהן כיו"ר הוועדה להגנה על קברי ישראל, כשהוא נלחם על כבוד המת בכל רחבי היבשת.

בירושלים ובלונדון מבכים את פטירתו של המנהיג שהיה ידוע בבקיאותו העצומה ובאוצרות ידיעותיו, אותם הגיש בבהירות ובעוז לתלמידיו. הסתלקותו מותירה יתמות גדולה בלב הקהילה החרדית בבריטניה ובעולם התורה כולו, שאיבדו את אחד השרידים האחרונים לדור הנפילים.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

כאן בכיכר נמשיך ונעדכן על מועד מסע ההלוויה