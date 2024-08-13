אבל כבד בעולם התורה וביהדות החרדית באירופה: בלונדון הסתלק לבית עולמו הגאון הישיש, שריד לדור דעה ומנהיגה הרוחני של הקהילה החרדית בבריטניה, הגאון רבי אליקים שלזינגר זצ"ל, ראש ישיבת "הרמה", כשהוא בשנת ה-105 לחייו | וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה' | קווים ראשונים לדמותו (חרדים)
תיעוד מרהיב מהבכיות של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק באוהל ע"י בית האכסניה במונרו שם שוהה לצורך גיוס כספים עבור בית מדרשו | וכן תיעוד סיכום מהיום אצל ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, והעליה לבית העלמין בצהרי היום כפי המנהג | ועוד מראות קודש מהיכלם של גדולי ישראל ברחבי תבל | חלק ד' (חרדים)