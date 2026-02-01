ביקורו המדיני של ראש ממשלת בריטניה, סיר קיר סטארמר, בסין סימן תפנית משמעותית ביחסי המדינות תחת הכותרת של "חידוש קשר", במטרה להחליף שנים של חוסר יציבות באסטרטגיה ארוכת טווח ובהירות שתועיל לעסקים ולאנשים עובדים בבריטניה.

במהלך הביקור בן ארבעת הימים, שהסתיים בשנגחאי, לווה סטארמר במשלחת של מעל 50 נציגים מהמגזר העסקי והתרבותי, והבטיח עסקאות יצוא בשווי מיליארדי ליש"ט לצד השקעות סיניות נרחבות בממלכה.

אחת מההכרזות הבולטות בביקור הייתה של חברת Pop Mart, יצרנית בובות ה"לאבובו" הוויראליות, שבחרה בלונדון כמטה האירופי החדש שלה והודיעה על פתיחת שבע חנויות חדשות בבריטניה, מהלך שצפוי לייצר מעל 150 מקומות עבודה.

ברגע אישי ובלתי צפוי שחתם את הביקור, נשאל ראש הממשלה בראיון לרשת ITV News אם הוא מכיר את ה"לבובו" הוא השיב בפתיחות:

"אני מכיר, ולמעשה, יש לי אחת קטנה לעצמי". כשנשאל בהפתעה אם אכן יש ברשותו בובה כזו, אישר סטארמר: "יש לי אחת. כן. אני לא חושב שהיא תחזיק מעמד זמן רב אצל הילדים שלי".

הבובה המדוברת, פרי יצירתו של המאייר קסינג לונג, הפכה לאייקון תרבותי עולמי בזכות מראה המכונה "מכוער-חמוד", המאופיין באוזניים מחודדות ובתשע שיניים חדות היוצרות חיוך שובב.

הפופולריות שלה כה גדולה, עד שבשנת 2024 לבדה הניבה הסדרה הכנסות של כ-430 מיליון דולר, ובשנת 2025 נאלצה היצרנית להפסיק זמנית את המכירות בבריטניה כדי למנוע בעיות בטיחות בעקבות תגרות בין לקוחות שניסו להשיג את הבובות, שנמכרות לרוב ב"קופסאות עיוורות" המסתירות את דמותן.

הקשר המפתיע שנוצר בין ראש הממשלה לצעצוע המבוקש הוא בעצם הדינמיקה הכלכלית החדשה שסטארמר ביקש לקדם בביקורו כזו המשלבת בין הבטחת צמיחה לעסקים בריטיים לבין חיזוק הקשרים התרבותיים והמסחריים עם סין.