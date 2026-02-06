בשעות האחרונות הגיעה הבשורה המרה על פטירתה של האשה החשובה, מרת ביילא ברטלר ע"ה, אשת הרה"ח ר' חיים ברטלר שיבלחט"א, והיא בת 80 בפטירתה.

המנוחה ע"ה נולדה בלוגנו שבשוויץ, לאביה הרה"ח הנודע ר' משה שוימר ז"ל, מהיושבים ראשונה בממלכת בית ויז'ניץ. בבית גדול זה ינקה מינקותה ערכים של חסידות צרופה, מסירות לתורה וחינוך זך וטהור, שליוו אותה לאורך כל חייה.

בהגיעה לפרקה, נישאה לבעלה הרה"ח ר' חיים ברטלר שיחי'. יחד קבעו את משכנם בעיר אנטוורפן שבבלגיה, שם הפך ביתם לתל תלפיות של חסד. המנוחה נודעה כאשת חיל בכל רמ"ח איבריה, הרבתה להיטיב עם נדכאים ועסקה במעשי צדקה והטבה בהצנע לכת.

לאחר שזכו להשיא את כל ילדיהם, עלו בני הזוג לירושלים וקבעו בה את מושבם, שם המשיכו במעשי המעלה והחסד והיו לדמויות מוערכות בעיר ובחסידות.

בתחילת השבוע עברה המנוחה אירוע מוחי פתאומי, ומאז התפללו רבים לרפואתה, אך נגזרה הגזירה והיא השיבה את נשמתה ליוצרה כשבני משפחתה סביב מיטתה.

המנוחה זכתה להותיר אחריה דור ישרים מבורך, בנים ובני בנים העוסקים בתורה ובמצוות. בין חתניה נמנה חבר הכנסת יעקב טסלר (אגודת ישראל), והנגיד ר' אבגידור משה ראפפורט מאנטווערפן.

אחיה הם: הרה"ג ר' דוד שוימר, דומ"ץ ויז'ניץ מונסי בבית שמש, והרב יצחק שוימר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים.

על מועד הלווייתה נמשיך ונעדכן.

ת.נ.צ.ב.ה.