מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים מגיעה הערב (מוצאי שבת) הבשורה המרה על הסתלקותו לשמי רום של הגאון הצדיק רבי יששכר דב רוזנטל זצ"ל, רבה של שכונות משכנות שאננים ונחלאות בירושלים שהלך לעולמו בשבת קודש בגיל 96.

בתקופה האחרונה נחלש ובעיצומם של ימי החנוכה אושפז במצב קשה ולאחר חיזוקים של כלל ישראל חל שיפור במצבו, אך לדאבון לב השיב את נשמתו ליוצרו בשבת בבוקר בבית החולים הדסה עין כרם.

הגאון הצדיק רבי יששכר דב רוזנטל זצ"ל נולד בכ"א אייר שנת תרפ"ט לאביו הגאון רבי אברהם דוד רוזנטל זצ"ל ראב"ד בבית הדין מיסודו של הגר"ש סלנט ובעל מח"ס 'באר המלך' ולאמו הרבנית רוחמה קיילא יהודית ע"ה שהייתה בתו של הגאון רבי אלטר יוסף זונדל שוב זצ"ל.

בהגיעו לפרקו נשא את רעייתו מרת סימא ע"ה בתו של הרה"ח ר' שלמה צדוק זייבלד זצ"ל, הרבנית התמסרה כל חייה למען יוכל בעלה הגדול זצ"ל להרביץ תורה ולקרב את אחינו בני ישראל לאביהם שבשמים.

ברבות השנים מונה לכהן פאר רבה של שכונות משכנות שאננים ונחלאות בירושלים וכיהן כנשיא ישיבת 'זיו ישראל'. זכה והותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים ועשרות צאצאים.

הלווייתו הערב (מוצאי שבת קודש, פרשת ויגש) בשעה 22:30 מבית הלוויות שמגר בירושלים בדרכה להר הזיתים שם ייטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.