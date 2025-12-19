אבל כבד ירד הבוקר (שישי, ערב שבת קודש חנוכה) על העיר בני ברק ועל עולם החינוך החסידי, עם הגעת הידיעה המעציבה על פטירתה של האישה החשובה, אשת חיל ויראת ה', הרבנית מרת פעסיל יעקובוביץ ע"ה, כשהיא בת 72 בפטירתה.

המנוחה ע"ה, ששימשה במשך עשורים כמחנכת דגולה בסמינר החסידי בבני ברק, הייתה דמות מופת של חינוך מתוך מסירות ותבונה. היא זכתה להעמיד אלפי תלמידות שהקימו בתים נאמנים בישראל בדרכי התורה והחסידות. נודעה כבעלת לב רחב ואוזן קשבת, ורבות מנשות העיר מצאו אצלה מזור ועידוד ברגעי קושי.

הרבנית ע"ה נולדה בי"ד בחשוון תשי"ד לאביה האדמו"ר הרה"צ רבי ברוך הלברשטאם זצ"ל מגארליץ, ולאמה הרבנית הצדקנית מרת גיטל ע"ה, בתו של הגה"צ רבי יששכר שלמה טייכטל זצ"ל הי"ד, בעל ה'משנה שכיר'. בבית קדוש זה ספגה את יסודות הצדקה ודקדוק ההלכה ללא פשרות שליוו אותה כל חייה.

בהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, יבדלחט"א איש החסד ופאר היחס, הרה"ג ר' יעקב שמשון יעקובוביץ, מחשובי חסידי סאטמר בבני ברק ומי שהיה יד ימינו של האדמו"ר בעל ה'אריה שאג' מצאנז ז'מיגראד זצ"ל.

למרבה הכאב, פטירתה מגיעה שבועות ספורים בלבד לאחר פטירת חמותה, הרבנית הישישה מרת אסתר רחל יעקובוביץ ע"ה, שנפטרה בגיל 103.

בשנים האחרונות התמודדה הרבנית בנשיאת עול עם המחלה הקשה והנוראה רח"ל. מכריה מספרים על אישה שקיבלה את ייסוריה באהבה ובדומייה, ללא תלונה, מתוך אמונה יוקדת בבורא עולם. למרות המאמצים הכבירים והתפילות הרבות שנשאו לרפואתה, הבוקר, לקראת סיומם של ימי החנוכה, השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה בביתה שברחוב רשב"ם, כשבני משפחתה סובבים את מיטתה באמירת פסוקי הייחוד והווידוי.

המנוחה הותירה אחריה דור ישרים ומבורך: בנים וחתנים מרביצי תורה הממשיכים את מורשתה המפוארת. זכתה להשתדך עם גדולי האדמו"רים בהיותו נצר קודש לבית אבותיה. בנה הוא המתנדב המוכר מהצלה ומזק"א ומשאר פעולות החסד בערלה יעקובוביץ.

מסע הלוויה יצא הבוקר, יום שישי ערש"ק פרשת מקץ – נר חמישי של חנוכה, בשעה 11:00 מביתה ברחוב רשב"ם 17 בני ברק, לעבר בית החיים 'שומרי שבת - זכרון מאיר', שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.