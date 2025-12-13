כיכר השבת
אבל כבד: מרת תמר מצרפי ע"ה אשת חינוך וחסד הלכה לעולמה | דיין האמת

אבל כבד: אשת החינוך והציבור הנודעת, גב' תמר מצרפי ז"ל, הלכה לעולמה | המנוחה, אמו של איש התקשורת איציק מצרפי, הייתה מתלמידותיו של הרב וולף זצ"ל, ממקימות בית הספר חב"ד בכפר סבא ומנהלת סניף "עזר מציון" בעיר במשך כ-15 שנה במסירות נפש | הותירה אחריה דורות ישרים ומבורכים (דיין האמת)

בצער רב וביגון קודר התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של אשת החינוך והחסד, גב' תמר מצרפי ז"ל. המנוחה, שהייתה אשת ציבור מוכרת ומוערכת, היא אמו של איש התקשורת המוכר, איציק מצרפי.

תמר מצרפי ז"ל גדלה והתחנכה בבני ברק. היא הייתה מתלמידותיו המובהקות של הרב וולף זצ"ל, מייסד ומנהל מוסדות חב"ד בעיר בני ברק, וספגה ממנו תורה ויראת שמיים.

לאחר נישואיה, עברה להתגורר בכפר סבא, שם הטביעה את חותמה בתחום החינוך במשך עשרות שנים. היא הייתה ממקימות בית הספר חב"ד בכפר סבא, ומילאה תפקידי חינוך במשך כשלושים שנה, בהם חינכה דורות של תלמידים ברוח תורה ומסורת, והשפיעה עליהם מטוב ליבה ומסירותה.

לאחר שנות החינוך הארוכות והפוריות, פנתה לעשייה ציבורית מתוך שליחות ומסירות נפש. במשך כ-15 שנה ניהלה את סניף "עזר מציון" בכפר סבא בהתנדבות מלאה, שם פעלה רבות למען חולים, נזקקים ובני משפחותיהם, והפכה את הסניף למגדלור של חסד בעיר.

המנוחה ע"ה הותירה אחריה משפחה ענפה של בנים, בנות, נכדים, נינים וצאצאים, כולם דורות ישרים ומבורכים הממשיכים את דרכה בדרך התורה והמצוות והחסד.

הלוויה תצא הערב - מוצאי שבת קודש בשעה 21:00 מרחוב פנחס בן יאיר 18, אלעד, ותעשה דרכה לבית העלמין פוניבז' בבני ברק, שם תיטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

