הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

אבל כבד ירד הערב על ישיבת 'אור החיים' ורבים ממעגלי התורה והחסד, עם היוודע דבר פטירתו של הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל, אשר נפטר לבית עולמו והוא בן 60 בלבד. המנוח הזדכך בייסורים קשים ומרים, אותם קיבל בגבורה, באהבה ובאמונה תמימה.