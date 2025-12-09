כיכר השבת
"איש אמונים וציר נאמן" |  אבל כבד בפטירת הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל בגיל 60

המונים ליוו בתחילת הערב למנוחות את הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל, שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה לאחר יסורים קשים שקיבל באהבה ובאמונה טהורה. המנוח נודע במסירותו יוצאת הדופן לראש ישיבת "אור החיים" במשך עשרות שנים (דיין האמת)

הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

אבל כבד ירד הערב על ישיבת 'אור החיים' ורבים ממעגלי התורה והחסד, עם היוודע דבר פטירתו של הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל, אשר נפטר לבית עולמו והוא בן 60 בלבד. המנוח הזדכך בייסורים קשים ומרים, אותם קיבל בגבורה, באהבה ובאמונה תמימה.

הרב דוידוף ז"ל נולד ביום כ"ח בתמוז תשכ"ה לאביו, ר' ששון דוידוף ז"ל.

הרב דוידוף ז"ל היה נטוע כנטע נאמן בין עמלי התורה, אהוב על הבריות והשתדל להיות משכיל אל דל. כל חייו הסתופף בין החכמים, והיה נודע בנעימות הליכותיו ובכך ש"רוח המקום ורוח הבריות הייתה נוחה ממנו".

עיקר התמסרותו ומסירות נפשו של המנוח הייתה לראש ישיבת "אור החיים", הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה. במשך עשרות בשנים התמסר הרב דוידוף ז"ל באופן מוחלט לכל צרכי ראש הישיבה, ימים ולילות, ושימש לו בנאמנות ללא גבול, מתוך אהבה וחיבה שאינן ניתנות לתיאור.

הערב נגדעו שירת חייו, ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו לאחר תקופת חולי קשה.

המונים ליוו את המנוח בדרכו האחרונה בתחילת הערב, והוא נטמן בבית העלמין בבית שמש.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

