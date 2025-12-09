אבל כבד ירד הערב על ישיבת 'אור החיים' ורבים ממעגלי התורה והחסד, עם היוודע דבר פטירתו של הרב יעקב יורם דוידוף ז"ל, אשר נפטר לבית עולמו והוא בן 60 בלבד. המנוח הזדכך בייסורים קשים ומרים, אותם קיבל בגבורה, באהבה ובאמונה תמימה.
הרב דוידוף ז"ל נולד ביום כ"ח בתמוז תשכ"ה לאביו, ר' ששון דוידוף ז"ל.
הרב דוידוף ז"ל היה נטוע כנטע נאמן בין עמלי התורה, אהוב על הבריות והשתדל להיות משכיל אל דל. כל חייו הסתופף בין החכמים, והיה נודע בנעימות הליכותיו ובכך ש"רוח המקום ורוח הבריות הייתה נוחה ממנו".
עיקר התמסרותו ומסירות נפשו של המנוח הייתה לראש ישיבת "אור החיים", הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה. במשך עשרות בשנים התמסר הרב דוידוף ז"ל באופן מוחלט לכל צרכי ראש הישיבה, ימים ולילות, ושימש לו בנאמנות ללא גבול, מתוך אהבה וחיבה שאינן ניתנות לתיאור.
הערב נגדעו שירת חייו, ואת נשמתו הזכה השיב לבוראו לאחר תקופת חולי קשה.
המונים ליוו את המנוח בדרכו האחרונה בתחילת הערב, והוא נטמן בבית העלמין בבית שמש.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
0 תגובות