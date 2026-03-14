הלם וצער בירושלים עם פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' שמואל יעקב וינברגר ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בשכונות מאה שערים ועזרת תורה, שהלך לעולמו בצפרא דשבתא לאחר שקיבל דום לב פתאומי והוא בן 69 בפטירתו.

ל"כיכר השבת" נודע כי הבוקר הגיע המנוח לבית הכנסת ברסלב הסמוך לביתו ברחוב הרב סורוצקין בירושלים. הוא ניגש לפני העמוד לתפילת שחרית, ולאחר מכן ערך קידוש בבית הכנסת לרגל יום היארצייט של חמותו ע"ה. במהלך הקידוש, לעיני המתפללים ההמומים, התמוטט ר' שמואל יעקב באופן פתאומי. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסיומן נאלצו לקבוע את פטירתו.

המנוח ז"ל היה דמות הוד בקרב חסידי סאטמר, הוא ניהל במשך שנים רבות את חנות "תכשיטי הכיכר" המפורסמת בכיכר השבת במאה שערים, שם היה ידוע בישרותו ובנועם הליכותיו עם כל אדם. למרות עיסוקיו, הקפיד לקבוע עתים לתורה, ורק ביום שישי האחרון עוד השתתף כדרכו בשיעור הקבוע בבית המדרש של סאטמר בשכונת עזרת תורה.

בפטירתו איבדה קהילת סאטמר בירושלים את אחד מחבריה החשובים והצנועים, אדם ששילב חיי מעשה עם דבקות בתורה ובצדיקים.

ההלוויה תצא הערב בשעה 23:30 מביהמ"ד 'ויואל משה' ד'סאטמר ברחוב עזרת תורה בירושלים, אל עבר 'הר המנוחות'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.