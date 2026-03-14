כיכר השבת
בצפרא דשבתא

ביום היארצייט של חמותו: החסיד הירושלמי התמוטט בפתאומיות במהלך הקידוש - ונפטר

טרגדיה בירושלים: הרה"ח ר' שמואל יעקב וינברגר ז"ל, מחשובי חסידי סאטמר ובעל חנות "תכשיטי הכיכר" המיתולוגית, התמוטט בשבת בבוקר בבית הכנסת במהלך קידוש שערך - והלך לעולמו בגיל 69 (דיין האמת)

1תגובות
הרב שמואל יעקב ויינברגר ז"ל (צילום: א. אייזנבך)

הלם וצער בירושלים עם פטירתו הפתאומית של הרה"ח ר' שמואל יעקב וינברגר ז"ל, דמות מוכרת ואהובה בשכונות מאה שערים ועזרת תורה, שהלך לעולמו בצפרא דשבתא לאחר שקיבל דום לב פתאומי והוא בן 69 בפטירתו.

ל"כיכר השבת" נודע כי הבוקר הגיע המנוח לבית הכנסת ברסלב הסמוך לביתו ברחוב הרב סורוצקין בירושלים. הוא ניגש לפני העמוד לתפילת שחרית, ולאחר מכן ערך קידוש בבית הכנסת לרגל יום היארצייט של חמותו ע"ה. במהלך הקידוש, לעיני המתפללים ההמומים, התמוטט ר' שמואל יעקב באופן פתאומי. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסיומן נאלצו לקבוע את פטירתו.

המנוח ז"ל היה דמות הוד בקרב חסידי סאטמר, הוא ניהל במשך שנים רבות את חנות "תכשיטי הכיכר" המפורסמת בכיכר השבת במאה שערים, שם היה ידוע בישרותו ובנועם הליכותיו עם כל אדם. למרות עיסוקיו, הקפיד לקבוע עתים לתורה, ורק ביום שישי האחרון עוד השתתף כדרכו בשיעור הקבוע בבית המדרש של סאטמר בשכונת עזרת תורה.

בפטירתו איבדה קהילת סאטמר בירושלים את אחד מחבריה החשובים והצנועים, אדם ששילב חיי מעשה עם דבקות בתורה ובצדיקים.

ההלוויה תצא הערב בשעה 23:30 מביהמ"ד 'ויואל משה' ד'סאטמר ברחוב עזרת תורה בירושלים, אל עבר 'הר המנוחות'.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ואו הלם!!!! איזה בנאדם נעים וחייכן היה חבלללללל
נחום

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר