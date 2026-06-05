טרגדיה קשה בעיר התורה והחסידות בני ברק: הבוקר הגיעה הבשורה המרה על פטירתו בדמי ימיו של הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל, מחשובי הבחורים בחסידות סאטמר, שהשיב נשמתו הזכה לבוראו לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים אותם קיבל בדומיה מוחלטת ובאמונה צרופה והוא בן 20 שנה בפטירתו.

המנוח ז"ל, נולד ביום ח' כסליו תשס"ו לאביו, יבלחט"א, הגה"ח ר' אליהו זאב יאקאב, מרבניה הבולטים של העיר ראשון לציון ומכהן פאר כרב שכונת 'רמת אליהו' בעיר. אמו תחי', בתו של הגה"ח ר' משה חיים וייס, ממנהלי מוסדות סאטמר בב"ב.

מכריו ובני המשפחה מספרים בבכי ל'כיכר השבת' על דמות אצילה וייחודית, בחור שקדן שדבק בתורה הקדושה בכל נימי נפשו: "הוא שקד על דלתי התורה יומם ולילה, היה עדין הנפש ואציל הרוח בצורה יוצאת דופן. הוא שמר על פיו ולשונו בקפידה יתרה, ועולה לא נמצא בשפתיו. כל הליכותיו היו בבחינת 'שייף עייל ושייף נפיק', וענוות חן מיוחדת הייתה נסוכה על פניו תמיד".

בילדותו ובבחורתו התחנך במוסדות סאטמר בבני ברק, בישיבה גדולה למד בישיבת סאטמר ב'קריית יואל'.

בשנים האחרונות חלה המנוח והתמודד עם ייסורים קשים, אך סובביו מספרים כי מעולם לא התלונן וקיבל את הדין באהבה ובשתיקה אצילית, עד אשר נזכך כליל והשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, למגינת לבם של בני המשפחה, חבריו והמוני מכריו.

מסע הלוויה קורע הלב ייצא הבוקר, יום שישי, ערב שבת קודש פרשת שלח (כ' בסיון תשפ"ו), בשעה 11:00 לפני הצהריים, מבית המדרש הגדול דקהל ייטב לב ד'סאטמאר, ברחוב ישמח משה 22 בבני ברק.

משם ימשיך מסע ההלוויה לעבר עיה"ק ירושלים, יעבור דרך בית הלוויות שמגר, ומשם לחלקת קבורתו בהר הזיתים, שם ייטמן.

בני המשפחה יישבו שבעה בבית הוריו, ברחוב עזרא 47, קומה א', בעיר בני ברק.

ת.נ.צ.ב.ה.