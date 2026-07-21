השקפה טהורה צבאו על הפתחים והחלונות; מאות נהרו לשמוע שיחתו של האדמו"ר הנערץ מאות מתושבי עיר התורה והחסידות בני ברק התכנסו אמש (שני) לשמוע את שיחת קודשו של האדמו"ר משבט הלוי, שנמסרה בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'זכרון מאיר' | במהלך הדרשה הרחיב האדמו"ר בדברות קודשו במשנה סדורה וברורה בענייני השעה, כפי שמסר ונחל זקנו פוסק הדור בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל | בראש מאות המשתתפים נצפתה שורה מכובדת של רבנים ודיינים רמי מעלה שהאזינו בשקיקה רבה להדרכות הישרות והבהירות שמסר הרבי בטוב טעם ודעת, לחיזוק חומות הדת והבית היהודי (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 12:58