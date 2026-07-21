ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו התייחס אמש (שני) לראשונה לסערה הציבורית שפרצה בעקבות פרסום דבריו שהוצגו כמתקפה על חיילים מבני הציונות הדתית.

במהלך כינוס רבני הקהילות שעל ידי איחוד בני הישיבות, מסר ראש הישיבה דברים חריפים על האופן שבו התקבלו דבריו בציבור.

"כמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פריטית, ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים האלה בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת", התבטא הגר"ד לנדו בפני רבני הקהילות.

דברי ראש הישיבה הגיעו על רקע גל תגובות שעורר פרסום שיחה שהתקיימה במעונו עם ראשי ישיבת מיר, במהלכה התבטא בחריפות כלפי מה שכינה "הכיפות הסרוגות".

הסערה הציבורית הובילה לתגובות חריפות ממספר גורמים, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו דחה בתוקף את הדברים וציין כי "לוחמי צה"ל ראויים להערכה עמוקה". בתגובה, דגל התורה הגיבה בחריפות והזהירה: "היזהרו בגחלתן של גדולי התורה".

הנחיות לתלמידי הישיבות

במהלך הכינוס, פנה המנהיג הליטאי לתלמידי הישיבות בהנחיות ברורות לקראת ימי בין הזמנים. "בימי בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים מאורח חיינו, חובה להיזהר מכל ויכוחים השקפתיים איתם", הדגיש ראש הישיבה. "השקפתנו ברורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר את מימיהם אנו שותים".

הגר"ד לנדו הוסיף והזהיר במיוחד מפני ויכוחים עם "אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה". לדבריו, אנשים אלה "אינם מסוגלים להבין ולהעמיד בהשקפתינו שזו היתה השקפת רבותינו הגדולים החזון איש והרב מבריסק זכר צדיקים לברכה".