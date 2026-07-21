כיכר השבת
"חוסר הבנה מוחלט"

הגר"ד לנדו מגיב לסערה: "התייחסו לדברי בעיוות ושנאת עמי הארצות" | צפו

ראש הישיבה בהתייחסות נדירה לפרסום דבריו במחלוקת עם הציונות הדתית • "שנאת עמי הארצות התייחסו בחוסר הבנה" | וגם: הנחיות לתלמידי הישיבות בבין הזמנים (חרדים)

22תגובות
צפו בדברים
צפו בדברים

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו התייחס אמש (שני) לראשונה לסערה הציבורית שפרצה בעקבות פרסום דבריו שהוצגו כמתקפה על חיילים מבני הציונות הדתית.

במהלך כינוס רבני הקהילות שעל ידי איחוד בני הישיבות, מסר ראש הישיבה דברים חריפים על האופן שבו התקבלו דבריו בציבור.

"כמו שהוכח ביממה האחרונה כאשר התפרסמו דברים שאמרתי בשיחה פריטית, ובשנאת עמי הארצות התייחסו לדברים האלה בעיוות ובחוסר הבנה מוחלטת", התבטא הגר"ד לנדו בפני רבני הקהילות.

דברי ראש הישיבה הגיעו על רקע גל תגובות שעורר פרסום שיחה שהתקיימה במעונו עם ראשי ישיבת מיר, במהלכה התבטא בחריפות כלפי מה שכינה "הכיפות הסרוגות".

הסערה הציבורית הובילה לתגובות חריפות ממספר גורמים, כאשר ראש הממשלה דחה בתוקף את הדברים וציין כי "לוחמי צה"ל ראויים להערכה עמוקה". בתגובה, הגיבה בחריפות והזהירה: "היזהרו בגחלתן של גדולי התורה".

הנחיות לתלמידי הישיבות

במהלך הכינוס, פנה המנהיג הליטאי לתלמידי הישיבות בהנחיות ברורות לקראת ימי בין הזמנים. "בימי בין הזמנים עלולים לפגוש אנשים שונים מאורח חיינו, חובה להיזהר מכל ויכוחים השקפתיים איתם", הדגיש ראש הישיבה. "השקפתנו ברורה לנו מרבותינו מצוקי ארץ אשר את מימיהם אנו שותים".

הגר"ד לנדו הוסיף והזהיר במיוחד מפני ויכוחים עם "אנשים אשר בחסות אמונתם רודפים את התורה ולומדיה". לדבריו, אנשים אלה "אינם מסוגלים להבין ולהעמיד בהשקפתינו שזו היתה השקפת רבותינו הגדולים החזון איש והרב מבריסק זכר צדיקים לברכה".

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0 תגובות

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17
כמה שהרב שליט''א צודק. נתניהו נפל קשות בחוסר הבנה בסיסי למה שנאמר.
אריאל
16
אז מה היה חוסר ההבנה? תסבירו בבקשה לפי דבריו
עם הארץ
הוא דיבר על רשעים ואז אמר ויש מהם כיפות סרוגות,יש בצבא אנשי כיפות סרוגות,לא מהסוג של וינטר שאותו העיפו אלא שמאלנים... ששולחים חיילים ומסכנים אותם ללא צורך וזה כמו רצח...וכבר כתב הרב קנייבסקי בספריו שהבעיה בצבא שמרחמים על האויב ומסכנים חיילים שלא לצורך.
יצחק
הם באמת פשוט לא מבינים מה זה תורה, מה זה שהתורה היא הלאום היהודי ולא הגדרה מדעית של מקור אתני, שטח גאוגרפי ושפה. הלאומיות החילונית גורסת ש״יהודי״ זה לאום ככל הלאומים האחרים שחוסים תחת הגדרות אקדמיות ותלויים בחסדי תהפוכות ההיסטוריה
לשטותייהו
15
חובה לעיטוניים לברר מי הוציא הסרטון ולמה
זאב
14
לרב הלל זה לא היה קורה.
גדול הדור
הזהרו בגחלתן של גדולי ישראל שכל דבריהם עמוקים והם רואים נכוחה דברים שאנחנו מבינים רק בדיעבד כמה הם היטיבו לראות. אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה, כל שכן גדול הדור!
מרן רבינו נחסה בצילו
13
מרן רבינו הקדוש אמר דברי אמת דעת תורתינו והתורה בעצמה אינה צריכה להתנצל בפני איש חלילה
משה רבינו של הדור
12
אשרי הדור שמרן רבינו מנהיגו. מוסר התורה והשקפתה הטהורה מהדורות הקודמים
רבינו כולנו תלמידך
11
קטונתי , אבל הרב לנדו צדק בכל מילה ואינו צריך להבהיר דבריו.
צבי
10
גוש הימין״ הציג התנגדות מפוארת לעולם התורה כמעט ואולי אפילו כמו השמאל. אז מבחינתינו אין הבדל. לא קיבלנו מגוש הימין כלום אלא רק מכות, ננסה אצל השמאל אולי הם יותר פיקחים ממכם ויותר נאמנים בשותפות
תמי
9
נכון, אבל אין מה לעשות. עיתונאים אוהבים לעשות כותרות מכל דבר, בעיקר כשזה מביא ל"אחדות" בעם ישראל, וכמובן הפוליטיקאים ממהרים לנצל את זה לצרכים פוליטיים
עצוב
8
נתניהו ה"מסורתי" נורא נבהל ממאמרי חז"ל ....
שי

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