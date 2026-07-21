ח"כ יעקב אשר (דגל התורה) טוען כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, משתמש בכסאו המשפטי למאבק האידאולוגי בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי.

בריאיון באולפן 'כיכר השבת', התבטא ח"כ אשר: "הנה, יש לנו היום שופט שמרן - השופט נעם סולברג, אבל יש לו חילוקי דעות אידיאולוגיים איתנו עוד מתחילה. הוא משתמש בכסאו כדי לחנך אותנו במה שהוא מחנך את ילדיו".

לדבריו: "הוא בן אדם, הוא לא מלאך. גם סולברג לא מלאך וגם עמית ודאי לא מלאך. ברור שהוא בא מכאב עמוק על העניין, וכל אדם שאיננו חרדי ושאינו מחובר לאמונה שלנו, להדרכה שלנו ולהשקפה של רבותינו – קשה לו להבין את זה.

ח"כ אשר הוסיף: "במיוחד כשיצאה החוצה המחלוקת רבת השנים בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי לגבי איך מסתכלים על דת ומדינה, אני יכול להעריך אותו ברמה האישית, הוא אדם שבאמת לא בא עם שנאה או דברים מהסוג הזה, אבל הוא בא עם האידיאולוגיה שלו.

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"אנשים מגיעים לעבודה עם גלימה, הם לא הופכים למלאכים. יש לו ויכוח איתנו, הוא גדל על תורת רבנים אחרים".