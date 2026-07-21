כיכר השבת
ח"כ יעקב אשר מאשים:

"השופט סולברג משתמש בכסאו השיפוטי כדי לחנך אותנו ואת הרבנים שלנו" | צפו

בראיון באולפן 'כיכר השבת' תקף ח"כ יעקב אשר את פסיקותיו של השופט הסרוג נועם סולברג בסוגיית חוק הגיוס וטען כי הוא מנצל את כסאו לניהול הקרב ההיסטורי על השקפה ודת ומדינה: "מנסה לחנך אותנו כפי שהוא מחנך את ילדיו על פי תורת רבניו" • צפו (פוליטי)

8תגובות
יעקב אשר נגד סולברג | צפו בדברים
יעקב אשר נגד סולברג | צפו בדברים

ח"כ יעקב אשר () טוען כי המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, משתמש בכסאו המשפטי למאבק האידאולוגי בין הציבור החרדי לציבור הדתי לאומי.

בריאיון באולפן 'כיכר השבת', התבטא ח"כ אשר: "הנה, יש לנו היום שופט שמרן - השופט נעם סולברג, אבל יש לו חילוקי דעות אידיאולוגיים איתנו עוד מתחילה. הוא משתמש בכסאו כדי לחנך אותנו במה שהוא מחנך את ילדיו".

לדבריו: "הוא בן אדם, הוא לא מלאך. גם סולברג לא מלאך וגם עמית ודאי לא מלאך. ברור שהוא בא מכאב עמוק על העניין, וכל אדם שאיננו חרדי ושאינו מחובר לאמונה שלנו, להדרכה שלנו ולהשקפה של רבותינו – קשה לו להבין את זה.

ח"כ אשר הוסיף: "במיוחד כשיצאה החוצה המחלוקת רבת השנים בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי לגבי איך מסתכלים על דת ומדינה, אני יכול להעריך אותו ברמה האישית, הוא אדם שבאמת לא בא עם שנאה או דברים מהסוג הזה, אבל הוא בא עם האידיאולוגיה שלו.

"אנשים מגיעים לעבודה עם גלימה, הם לא הופכים למלאכים. יש לו ויכוח איתנו, הוא גדל על תורת רבנים אחרים".

דגל התורהיעקב אשרנועם סולברג

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0 תגובות

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8
טול קורה מבין עיניך. נסה לסייג את דבריך הרי יש להניח שאין בך את הכישורים "לבחון לב וכליות". אתה לעומת פוליטיקאי. להטוטי מילים, חצאי אמיתות הם היסוד הנפשי והקיומי של פוליטיקאים. בצומת Y, האמת פונה לצד אחד והפוליטיקאי לצד שני. לסוגיה עצמה, נסה לראות אותה גם מזווית שונה. זה לא קל.
אני
7
בשביל להרבות שינאה בישראל
בשר ודם
6
התחזית היא ממשלה עם החרדים ללא מפלגת מגוש הימין, ומה שהחרדים סבלו קדנציה שלמה הסרוגים יסבלו פי כמה. אז הם ילמדו שיעור בטירונות פוליטית - מה שהפוליטיקאים החרדים הותיקים מכירים בעיניים עצומות
נכון
5
ומה הכי מעניין? אלו שמיהרו לתקוף את מרן הרב לנדו היו הסרוגים שבדיוק מפני פורענותם מרן הניף תריס להגן על הציבור החרדי
לשטותייהו
4
זה ברור. זה שקוף. וכל מילה נוספת מיותרת.
מציאות כואבת
3
הצרה הגדולה של סולברג וחבריו להשקפת הגוש שהם לא מבינים שבחינוך הפשרני שלהם לעולם לא יהיה להם רבי דב לנדא, והם לא יודעים לכבד אדם/מלאך כמוהו שמנהיג מאות אלפים בדרכו של מורו החזון איש. קצת ענווה ויראת כבוד לא תזיק לסולברגים...
שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם
2
והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה. ״טוב לי, טוב לי, אורו של מרן, מכל שופטי בג״ץ. טוב לי, טוב לי, אורו של מרן, מכל שופטי הבג״ץ״.
תורה
1
טול קיסים מבין שינך, אתה מעביר חוקים (שאין שימוש בכח יותר מזה) כנגד הציבור הליברלי אמנם הגיע הזמן שתבין שזה המשחק הציוני להשתמש בכח לגלי ע"מ לכפות אידאולוגיה ויכלת לנהוג כך כלפי הד"לים ובחרת בתמימותך שלא
זוכמיר

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