כיכר השבת
אחרי ההפגנה בכלא 10

מעוטפים בטליתות ובשלטי מחאה; מאות חסידי גור הפגינו מול ביתה של היועמ"שית

בהפתעה מוחלטת נהרו אמש בחצות הלילה למרכז תל אביב, כמאתיים חסידי גור, במטרה להפגין מול ביתה של היועמ"שית, וזאת שעה קצרה אחרי העצרת הסוערת מול כלא 10 בהשתתפות האדמו"ר מגור | החסידים אמרו סליחות בטליתות, הניפו שלטים וזעקו על מעצר תלמיד הישיבה | צפו בתיעודים (חרדים)

3תגובות
הפגנת גור מול ביתה של היועשית
הפגנת גור מול ביתה של היועשית| צילום: צילום: מרדכי הלפרין - יואלי ברים

דרמה לילית בתל אביב: כמאתיים מ הפגינו הלילה (שני) מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה.

בחסידות גור תכננו תחילה לקיים במקום מפגן מחאה נרחב בהשתתפות אלפים, אך בעקבות המהומות, העומסים והדוחק שנרשמו מוקדם יותר בהפגנה המרכזית מול – הוחלט לבטל את האירוע המרכזי.

למרות הביטול הרשמי, כמאתיים חסידים הגיעו באופן עצמאי למקום. בצעד מרגש, נעמדו המשתתפים ואמרו 'סליחות', כשלפני התיבה עבר שליח ציבור כשהוא מעוטף בטלית. בהמשך קראו המשתתפים בקול זעקה: "אין לה חלק לעולם הבא".

בין המפגינים נראו ילדים קטנים שהגיעו יחד עם אבותיהם, כשהם נושאים שלטי מחאה עליהם נכתב: "לא מפקירים אף לומד תורה" ו-"כל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא". במהלך המחאה נרשמו עימותים מילוליים בין חלק מהמפגינים לעובר אורח שחלף באזור.

כזכור, במהלך הערב הפגינו רבבות חסידי גור בראשות האדמו"ר בכניסה לכלא 10, במחאה נחרצת על מעצרו של תלמיד ישיבה מהחסידות.

במהלך ההפגנה המאסיבית נרשמו עומסים כבדים ודוחק רב, שהובילו לפריצת הגדר המקיפה את מתחם הכלא. האירוע, שתואם מראש מול משטרת ישראל, הופסק לזמן ממושך בעקבות הסכנה הבטיחותית.

במהלך רגעי הדרמה קרא יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, למשתתפים לסגת לאחור כדי שלא לסכן את הנוכחים בקדמת הבמה עליה ישב האדמו"ר.

יצוין כי זו הפעם השנייה שבה מקיימים בחסידות גור עצרת מחאה מול כלא 10.

הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנהחסידות גורגלי בהרב-מיארהכלא 10

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
סליחה שאני אומרת את זה אבל זה נכון במקום לקרב מפלגים יש 70 פנים לתורה ודרכיה דרכי נועם השקט יעשה את הרעש וחבל שזה הורס לקהילה שלימה שכל מה שקורה אחרי זה אומרים החרדים האלה והדתיים האלה וזה לא כולם זה זרם שחושב שעושה נכון ושה" יתן דעת לכולם לשפוט ולדון כל אדם לקו זכות כואב לראות את זה דרכה של התורה ה
אמונה וביטחון
2
"במהלך המחאה נרשמו עימותים מילוליים בין חלק מהמפגינים לעובר אורח שחלף באזור."? איזו צביעות...לא עימותים מילוליים ולא 'בין', אלימות קשה של אנשים כלפי עובר אורח שלא פנה אליכם ורק ניסה לחזור לביתו עם הכלב. בסוף כשחלילה זה יצא משליטה והתוצאה תהיה טרגדיה תגידו - "ידנו לא שפכו את הדם הזה"? להכות יהודי
שמואל
1
השלטים האלו לא מזיזים לה, צריך ללכת עם שלטים "אנחנו לא מתגייסים כי אנחנו מפחדים שיגנבו לנו את האפוד"
שני

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר