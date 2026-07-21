טרגדיה: נפטרה האישה החרדית שנפצעה קשות בתאונה המחרידה

טרגדיה בלייקווד: בבית החולים הלכה לעולמה בתחילת השבוע מרת גיטל זלאטא ברנשטיין ע"ה, אשת יבלחט"א ר' אפרים ברנשטיין, והיא בת 73 בפטירתה.

לפי הדיווח באתר Lakewood Alerts, המנוחה ע"ה נפטרה לאחר שסבלה מפציעות קשות ומורכבות בעקבות תאונת דרכים קשה שבה הייתה מעורבת לפני כשנה וחצי, וממנה לא הצליחה להתאושש לחלוטין עד שהשיבה את נשמתה ליוצרה.

האירוע הקשה התרחש החודש מרץ 2025 למניינם בשעות הערב, כשהמנוחה ע"ה חצתה את כביש 'רוט 9' הסואן, בסמוך למרכז המסחרי 'אוורגרין פלאזה' בלייקווד. בעת שצעדה עם הליכון, נפגעה בעוצמה מרכב חולף.

כוחות ההצלה המקומיים ופראמדיקים של ארגון הסטנד-אייד הצלה בלייקווד ששהו בסמוך הוזעקו למקום ומצאו אותה כשהיא ללא דופק וללא נשימה. הצוותים פתחו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות בשטח, ולאחר שמצבה יוצב במעט, היא פונתה במצב קריטי ביותר לבית החולים.

התאונה הקשה התרחשה על רקע גל תאונות דרכים מדאיג שאירע באותה תקופה באזור לייקווד, אשר עורר סערה ודאגה רבה בקרב התושבים המקומיים לגבי בטיחות הולכי הרגל בעיר. באותו שבוע בלבד נפגעו לפחות עוד שני הולכי רגל נוספים באירועים נפרדים באזור, בהם ילד צעיר שנפצע קשה בטומס ריבר הסמוכה. זירת התאונה באוורגרין נחסמה אז לתנועה למשך שעות ארוכות על ידי המשטרה המקומית לצורך חקירת הנסיבות, בעוד שבקהילה החרדית התקיימו תפילות רבים לרפואת גיטל זלאטא בת יהודית.

על אף המאמצים הרפואיים הממושכים והטיפול המסור שקיבלה, חודשים ארוכים הייתה המנוחה בתהליך התאוששות ושיקום, אך באופן טרגי היא לא הצליחה להתאושש לחלוטין מהפציעות הקשות שספגה, עד אשר השיבה את נשמתה ליוצרה.

מסע הלוויה יצא מבית הלוויות בדרך רמזי בלייקווד, ומשם תצא הלוויה לבית החיים בעיר אלמונט שבמדינת ניו יורק, שם תובא למנוחת עולמים. ברוך דיין האמת.