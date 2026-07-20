טרגדיה קשה פקדה את משפחת אלוני מקדימה צורן בשבוע שעבר, לאחר שבתם הפעוטה טליה כבת שנה טבעה בבריכה הפרטית בחצר ביתם.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הפעוטה מחוסרת הכרה לאחר שנמשתה מהמים. הם ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, והיא פונתה לבית החולים במצב קשה מאוד. אולם למרבה הצער, בבית החולים נאלצו לקבוע את מותה, כעבור מספר שעות.

הלווייתה של הפעוטה נערכה ביום שישי, והמשפחה יושבת שבעה בביתה בקדימה.

בימים האחרונים מגיעים רבים לנחם את המשפחה האבלה. בין המנחמים הגיע הזמר והפייטן אלחנן משמרתי, שהגיע לנחם ולחזק את האבא, הפייטן דרור אלוני, היושב שבעה על בתו הקטנה. במהלך הניחום, משמרתי שר שירי אמונה ורגש וחיזק את המשפחה.

לאחר הניחום המרגש, משמרתי העביר מסר חשוב להורים: "הילדים רבים לא מתנהגים יפה, עושים רעש - תהנו, תגידו תודה שהם לפחות לידכם והם חיים. ההורים השכולים היו משלמים הון תועפות לחזור לרעש הזה. קצת פרופורציה לחיים".

האירוע הטראגי מצטרף למקרי טביעה נוספים שאירעו בתקופה האחרונה. רק לפני מספר ימים טבעה פעוטה ישראלית בת שנתיים בבריכת מלון בשארם א-שייח', ובחודש שעבר טבעה פעוטה חרדית כבת שנה וחצי בבריכה ביתית בבית שאן.

גורמי הבטיחות מזכירים להורים את החשיבות של פיקוח צמוד על ילדים בסביבת מים, התקנת גדרות בטיחות סביב בריכות פרטיות, ולימוד כללי בטיחות במים.

תהא נשמתה של הפעוטה טליה ע"ה צרורה בצרור החיים.