כיכר השבת
שירי אמונה ורגש

מצמרר: כך הפייטן אלחנן משמרתי ניחם את המשפחה שבתם טבעה בבריכה

טרגדיה קשה פקדה את משפחת אלוני, לאחר שבתם הפעוטה טליה כבת שנה, טבעה בבריכה הפרטית בחצר ביתם | הזמר והפייטן אלחנן משמרתי הגיע לנחם את המשפחה, שר שירי אמונה ורגש וחיזק את המשפחה | תיעוד (חרדים)

1תגובות
הפייטן אלחנן משמרתי מנחם את המשפחה שבתם טבעה בבריכה
הפייטן אלחנן משמרתי מנחם את המשפחה שבתם טבעה בבריכה| צילום: צילום: באדיבות המצלם

טרגדיה קשה פקדה את משפחת אלוני מקדימה צורן בשבוע שעבר, לאחר שבתם הפעוטה טליה כבת שנה טבעה בבריכה הפרטית בחצר ביתם.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את הפעוטה מחוסרת הכרה לאחר שנמשתה מהמים. הם ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות, והיא פונתה לבית החולים במצב קשה מאוד. אולם למרבה הצער, בבית החולים נאלצו לקבוע את מותה, כעבור מספר שעות.

הלווייתה של הפעוטה נערכה ביום שישי, והמשפחה יושבת שבעה בביתה בקדימה.

בימים האחרונים מגיעים רבים לנחם את המשפחה האבלה. בין המנחמים הגיע הזמר והפייטן אלחנן משמרתי, שהגיע לנחם ולחזק את האבא, הפייטן דרור אלוני, היושב שבעה על בתו הקטנה. במהלך הניחום, משמרתי שר שירי אמונה ורגש וחיזק את המשפחה.

לאחר הניחום המרגש, משמרתי העביר מסר חשוב להורים: "הילדים רבים לא מתנהגים יפה, עושים רעש - תהנו, תגידו תודה שהם לפחות לידכם והם חיים. ההורים השכולים היו משלמים הון תועפות לחזור לרעש הזה. קצת פרופורציה לחיים".

האירוע הטראגי מצטרף למקרי טביעה נוספים שאירעו בתקופה האחרונה. רק לפני מספר ימים טבעה פעוטה ישראלית בת שנתיים בבריכת מלון בשארם א-שייח', ובחודש שעבר טבעה פעוטה חרדית כבת שנה וחצי בבריכה ביתית בבית שאן.

גורמי הבטיחות מזכירים להורים את החשיבות של פיקוח צמוד על ילדים בסביבת מים, התקנת גדרות בטיחות סביב בריכות פרטיות, ולימוד כללי בטיחות במים.

תהא נשמתה של הפעוטה טליה ע"ה צרורה בצרור החיים.

טביעהניחום אבליםאלחנן משמרתיטביעה בבריכהדרור אלוני

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שה יתן כוחות לאבא היקר ממש לא פשוט לקבור ילד ושאף אחד מעם ישראל עוד לא ידע צער גדול שכזה נב אין על אלחנן ישר כח גדול תמיד מחזק לשמוע אותך גם במצבים קשים
נתי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר