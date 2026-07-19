אין גבול לשנאה דם החרדים הותר: שוטר עוצר בחור ישיבה בברוטאליות ואלימות קשה - ללא הצדקה | צפו תיעוד מרתיח ומקומם מהעיר ביתר עילית פורסם הערב (ראשון), בו נראה שוטר מפעיל כוח כלפי בחור צעיר, כאשר על פניו לא נראית כל סיבה ברורה למעצר | נסיבות האירוע טרם התבררו במלואן, והסרטון מעורר שאלות באשר להתנהלות הכוחות במקום | צפו בסרטון המזעזע (חרדים)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 23:34