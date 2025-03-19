עלייה משמעותית במספר הולכי הרגל שנפגעו בתאונות דרכים | מבין הערים החרדיות: בני ברק מובילה במספר הנפגעים | "הולכי הרגל בישראל הפכו לשקופים. יש למתן ולרסן את מהירות הנסיעה בערים, בעיקר באזורים שיש בהם ריבוי של אזרחים ותיקים וילדים" (חדשות)
בוקר מדמם בכבישי ישראל: בשתי זירות קשות בכבישי הצפון נקבע מותם של שלושה אזרחים | תאונה ראשונה אירעה מעט לאחר השעה 5:00, כאשר רוכב אופניים נפגע ממשאית בסמוך לעפולה, מותו נקבע במקום | כעבור שעה קלה אירעה תאונה קשה בכביש 70 סמוך לצומת אבליים, כאשר שני הולכי רגל צעירים נהרגו מפגיעת משאית (בארץ)