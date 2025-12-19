119 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים מתחילת שנת 2025 לעומת 110 הולכי רגל שנהרגו בתאונות דרכים בתאריך המקביל בשנת 2024 – עליה של 8%.

רובם המכריע של הולכי הרגל נהרגו בכבישים עירוניים (70%). התחום העירוני איפוא מרכז את מרבית ההרוגים והנפגעים אך איזו עיר מובילה במדד הסכנה להולכי רגל?

בת ים היא העיר שנפגעים בה הכי הרבה הולכי רגל בתאונות דרכים לכל 1,000 תושבים, יותר מכל עיר אחרת בארץ, כך עולה מבדיקה שערכה עמותת אור ירוק. ניתוח נתוני היפגעות הולכי הרגל נעשה על פני חמש השנים האחרונות (2024-2020) בהשוואה לכל 1,000 תושבים, בערים מעל 50 אלף תושבים.

בבת ים נפגעו 419 הולכי רגל בחמש השנים האחרונות – 0.65 הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים בהשוואה לכל אלף תושבים בכל שנה בממוצע.

תל אביב-יפו נמצאת במקום השני עם 1,366 הולכי רגל נפגעים בחמש השנים האחרונות (הנתון הגבוה בארץ) – 0.58 הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף תושבים בכל שנה בממוצע.

חיפה במקום השלישי המפוקפק עם 682 הולכי רגל שנפגעו בחמש השנים האחרונות – 0.47 הולכי רגל נפגעים לכל אלף תושבים בממוצע בכל שנה.

עפולה במקום הרביעי עם 143 הולכי רגל נפגעים בחמש השנים האחרונות – 0.46 הולכי רגל נפגעים לכל אלף תושבים בממוצע בכל שנה.

עכו סוגרת את החמישייה הראשונה והלא מכובדת של הערים המסוכנות להולכי רגל עם 119 הולכי רגל נפגעים בחמש השנים האחרונות – 0.46 הולכי רגל נפגעים לכל אלף תושבים בממוצע בכל שנה.

בירושלים, העיר המאוכלסת ביותר בישראל, נפגעו 1,316 הולכי רגל בחמש השנים האחרונות (במקום השני אחרי תל אביב-יפו) אבל ביחס נפגעים לכל אלף תושבים נמצאת בירת ישראל במקום ה-20 בהיפגעות הולכי רגל בתאונות דרכים עם 0.27 נפגעים לאלף תושבים.

הערים החרדיות

בני ברק נמצאת במקום ה-13 במדד הערים המסוכנות להולכי רגל – 393 הולכי רגל נפגעו בתאונות דרכים בחמש השנים האחרונות, 0.36 הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף תושבים בממוצע בשנה.

ביתר עילית במקום ה-31 עם 58 הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים בחמש השנים האחרונות -0.18 הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים לכל אלף תושבים בממוצע בכל שנה.

מודיעין עילית במקום ה-37 עם 40 הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים בחמש השנים האחרונות -0.10 הולכי רגל נפגעים לכל אלף תושבים בממוצע בכל שנה.

עו"ד יניב יעקב מנכ"ל עמותת אור ירוק: "הולכי הרגל בישראל הפכו לשקופים. מדינת ישראל מקדשת את הרכב הפרטי וכך גם התשתיות מתוכננות מנקודת מבטם של הנהגים. לכן ההיפגעות של הולכי הרגל בישראל כה גבוהה גם בהשוואה למדינות רבות בעולם. כדי להפוך את ההליכה לפעולה בטוחה יש להפוך את הפירמידה ולשים בראש סדר העדיפויות את הולכי הרגל. יש למתן ולרסן את מהירות הנסיעה בערים, בעיקר באזורים שיש בהם ריבוי של אזרחים ותיקים וילדים. במקרים רבים ניתן לפעול באופן מהיר, פשוט וזול ולהשיג תוצאות אפקטיביות וטובות. מיתון וריסון תנועה באמצעות פסי האטה או הגבהת מעברי חציה הן דוגמאות טובות לצמצום משמעותי בסכנה של הולכי רגל להיפגע. אסור להתעלם מהנתונים הקשים אשר מחייבים תכנית שתונהג על ידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ביחד עם הרשויות המקומיות".