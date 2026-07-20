מראות העצרת ( צילום: משה גולדשטיין )

אלפי חסידי גור מתכנסים הערב (שני) לעצרת תפילה ומחאה מרכזית מול שערי כלא 10 הצבאי, בראשות כ"ק האדמו"ר מגור.

בהודעה קולית שנשלחה לאלפי חסידי גור לקראת העצרת, קרא מנהל בית המדרש של החסידות, ר' איצ'ה מאיר טאומן, להשתתף במעמד. "בסייעתא דשמיא, ציבור היראים לדבר ה' נקראים לעצרת תפילה וזעקה, מחר יום שני פרשת ואתחנן, בשעה תשע וחצי בערב ליד כלא 10, למחות על עלבונה של תורה ועל חילול כבוד שמים", מסר. העצרת מתקיימת בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת "שפת אמת", הבחור ישראל ראובן פיין, שנכלא לאחר שהתייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו. על פי גורמים בחסידות, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני האחרון, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה שאליה היה אמור להגיע.

הכינוס לקראת העצרת ( צילום: ישי ירושלמי )

מההתארגנות לעצרת מההתארגנות לעצרת 10 10 0:00 / 0:17

בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת. ביום שלישי חזר ללשכת הגיוס בחיפה כפי שהונחה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו והוא נשלח שוב לביתו עם הנחיה להתייצב ביום רביעי. כאשר הגיע בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו ביום שני, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות.

מדובר בעצרת השנייה שמקיימת חסידות גור מול שערי כלא 10 בתוך כחודש, במחאה על מעצרם של בני ישיבות. גם בעצרת הקודמת השתתף כ"ק האדמו"ר מגור לצד אלפי חסידים, שקיימו תפילת מנחה, אמרו פרקי תהילים ונשאו זעקה על המשך מעצרם של תלמידי הישיבות.