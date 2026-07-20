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קרע בגוש

אחרי שדיבר נגד הגר"ד לנדו: תוכניות נתניהו לקראת הבחירות נחשפות

בכירים בליכוד מגלים כי ראש הממשלה מתכנן להעמיק את ההיבדלות מהמפלגות החרדיות | "ייאלץ ללכת על חבל דק כדי לא לפגוע בגוש" (חרדים)

4תגובות
נתניהו וגפני בימים טובים יותר (צילום: באדיבות המצלם)

תכנית פוליטית חדשה מתגבשת במטה הליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך עולה מדברי בכירים במפלגה שפורסמו הערב (שני) בכאן11.

על פי הדיווח, ראש הממשלה מתכנן לנקוט בגישה חדשה כלפי שותפיו החרדים בממשלה - גישה שתכלול התרחקות ציבורית מהמפלגות החרדיות במהלך הקמפיין.

"ככל שנתקרב לבחירות ונתחיל בקמפיין, נתניהו מתכנן להעמיק את ההיבדלות מהחרדים ולנסות להתרחק מהם ציבורית", כך מסר בכיר בליכוד.

הגר"ד לנדו (צילום: שלומי כהן\פלאש90)

בכיר נוסף במפלגה הוסיף והבהיר את המורכבות הפוליטית שעומדת בפני ראש הממשלה: "הוא ייאלץ ללכת על חבל דק כדי לא לתקוף את החרדים באופן ישיר ולפגוע בגוש".

יצוין כי הדיווח מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, לאחר שבימים האחרונים התפרסמו דבריו של ראש הממשלה שדחה בתוקף את דבריו הכואבים של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו כלפי לוחמי הציונות הדתית.

אותה תגובה של נתניהו עוררה גל תגובות בציבור החרדי, כאשר דגל התורה הגיבה בחריפות והזהירה: "היזהרו בגחלתן של גדולי התורה".

בנימין נתניהודגל התורההרב דב לנדוהציונות הדתיתהגר"ד לנדוהרב דוב לנדו

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4
חחחחחח הבחור חי בסרטטט לא מבין שהחרדים כבר ממש לא צריכים אותו, שיתרחק מהם כבר שיותר מהר וישאר לבד!!!
נתי
3
נתניהו לא יצליח להיות ראש ממשלה הבא אחרי שהוא יצא נגד גדולי ישראל. דרעי יהיה ראש הממשלה יחד עם החרדים ואיזנקוט
שלום ביבי
2
לאור הזמירות החדשות המתנגנות מסביבת נתניהו, בש״ס הבינו שיש להם סיכוי שדרעי יהיה ראש הממשלה הבא והם מכינים קמפיין מבריק עם יועץ התקשורת החדש שלהם וגם כמה תרגילים נחמדים לקינוח
ששש!
1
מתי העסקנים הסמרטוטים והנגועים בצ=תאוות כבוד ושררה יבינו שביבי עובד איתנו עלינו בעצמינו ועושה לנו אחיזת עיניים ואנחנו (העסקנים.9הולכים שבי אחריו...אריה תתעורר ביבי לא צריך אריה הוא צריך שועל לידו
יוסי

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