נתניהו וגפני בימים טובים יותר ( צילום: באדיבות המצלם )

תכנית פוליטית חדשה מתגבשת במטה הליכוד לקראת הבחירות הקרובות, כך עולה מדברי בכירים במפלגה שפורסמו הערב (שני) בכאן11.

על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לנקוט בגישה חדשה כלפי שותפיו החרדים בממשלה - גישה שתכלול התרחקות ציבורית מהמפלגות החרדיות במהלך הקמפיין. "ככל שנתקרב לבחירות ונתחיל בקמפיין, נתניהו מתכנן להעמיק את ההיבדלות מהחרדים ולנסות להתרחק מהם ציבורית", כך מסר בכיר בליכוד.

הגר"ד לנדו ( צילום: שלומי כהן\פלאש90 )

בכיר נוסף במפלגה הוסיף והבהיר את המורכבות הפוליטית שעומדת בפני ראש הממשלה: "הוא ייאלץ ללכת על חבל דק כדי לא לתקוף את החרדים באופן ישיר ולפגוע בגוש".

יצוין כי הדיווח מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, לאחר שבימים האחרונים התפרסמו דבריו של ראש הממשלה שדחה בתוקף את דבריו הכואבים של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו כלפי לוחמי הציונות הדתית.

אותה תגובה של נתניהו עוררה גל תגובות בציבור החרדי, כאשר דגל התורה הגיבה בחריפות והזהירה: "היזהרו בגחלתן של גדולי התורה".