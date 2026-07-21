כיכר השבת
המתקפה בתוך גוש הימין נמשכת

מזכיר הממשלה מאשים: הגר"ד לנדו עצר את חוק הגיוס ברגע האחרון

מזכיר הממשלה יוסי פוקס מאשים את ראש הישיבה בעצירת החקיקה | "אחרי 86 דיונים, ברגע האחרון הרב לנדו בלם" | הצהרה: בממשלה הבאה לא יהיה דף ריק | בכירים חרדים: "נתניהו הוא זה שעצר את החקיקה" (פוליטי מדיני)

17תגובות
מזכיר הממשלה יוסי פוקס (צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

מזכיר הממשלה יוסי פוקס מאשים הבוקר (שלישי) את ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו כי הוא זה שעצר את חקיקת חוק הגיוס ברגע האחרון, לאחר שנתיים של עבודה ו-86 דיונים. פוקס הבהיר כי בממשלה הבאה, החרדים לא יקבלו "דף ריק" עליו יוכלו לכתוב את דרישותיהם.

"מה שקרה - שהחוק היה מוכן אחרי שנתיים ו-86 דיונים", התבטא פוקס בכנס קטיף לאחריות לאומית של מרכז מורשת גוש קטיף. "ברגע האחרון, אנחנו להבנתנו, הרב לנדו בלם את זה. אז זו הסיבה שבסוף לא העברנו. זו הנוסחה היחידה שיכולה לעבוד - לא תהיה נוסחה אחרת"

על נוסח חוק הגיוס אמר מזכיר הממשלה: "צריכים להתמקד במטרה והיא הגדלת שיעור המתגייסים מקרב הציבור החרדי. לכן החוק שעמלנו עליו קרוב לשנתיים, במסגרתו החמרנו את החוק הקיים בכל המישורים- רק צה"ל ולא שירות לאומי, יש סנקציות אישיות שפוגשות את הפרט לאורך כל מרחבי החיים: דיור תחבורה ציבורית, מעונות וכו".

פוקס המשיך והדגיש בחריפות: "זו הנוסחה היחידה שיכולה לעבוד. לא תהיה נוסחה אחרת. מי שחושב שנביא דף ריק או בלי יעדים משמעותיים או סנקציות אישיות , לא יהיה חוק".

יצוין כי בכירים חרדים טוענים שפוקס אינו מדייק בלשון המעטה: " הוא זה שהתקשר לחברי הכנסת והודיע להם שאין לו רוב לחוק הגיוס, הוא זה שעצר את החקיקה, טען שיש לו מורדים בליכוד, איך הם מעזים לשקר ועוד לטעון שאנחנו הבעיה?".

בנימין נתניהודגל התורהבג"ץהרב דב לנדויוסי פוקסמזכיר הממשלה

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0 תגובות

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17
הכל אולי אמת, רק לא הגראד"ל סחב את החוק 4 שנים ואז, באילוץ הנסיבות, החוק לא דמה למה שסוכם...
מישהו ששרת בצבא
16
בקיצור הקפיין של ביבי, הולך להיות מלחמה בחרדים - כמו תמיד, כגודל החברות עם ביבי - כך גודל הבוקס שתקבל
משה
15
אחרי שהם גמרו על עולם התורה, בליכוד החליטו ללכת על הראש של מרן
לא מתביישים
14
התורה היא שמש, אתם חושבים להסתיר אותה?
מרן
13
טעות. זה לא מתקפה בתוך ״גוש הימין״. זה לתקוף את גדולי ישראל
הוא חושב שזה צחוק
12
זה או ביבי או עולם התורה
״ביבי vs גדולי ישראל״
11
החמור לא מבין שבבחירות הבאות החרדים יילכו עם השמאל. ויקבלו דף ריק עם כל מה שהם רוצים, אבל שם בג"ץ לא יחסום כלום ולא תהיה שום הסתה. כי הימין ממילא לא שולט. אז למה בכלל ללכת עם הימין?
קובי
10
בליכוד מבינים שביבי בסכנה אז עשו מעשה נבלה שלא ייעשה ותוקפים אישית את מרן הרב לנדו. אפילו גדולי השמאלנים באו לבקש מחילה מהרב אדלשטיין בזמנו. כנראה שיש גוש יותר גרוע
נבלה נעשתה בישראל
9
ממשלת ביבי זה לא עובד אצלנו ההפרד ומשול הזה. ביבי סיימת את תפקדיך כראש ממשלה לך הביתה שב שם להנאתך. אנחנו יש לנו דעת תורה ואחריה אנחנו הולכים. מה שהרב לנדו והרב יצחק יוסף והרבי מגור אומרים אחריהם אנחנו. נקודה. אין אצלנו הפרד ומשול יש לנו רק תורה ודעת תורה והרבנים שליט"א.
חיים
8
נכון כי לפי דעת תורה של מרן הרב לנדו החוק היה גרוע לבני התורה. 100 אחוז
יאיר

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