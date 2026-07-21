מזכיר הממשלה מאשים: הגר"ד לנדו עצר את חוק הגיוס ברגע האחרון

מזכיר הממשלה יוסי פוקס מאשים הבוקר (שלישי) את ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו כי הוא זה שעצר את חקיקת חוק הגיוס ברגע האחרון, לאחר שנתיים של עבודה ו-86 דיונים. פוקס הבהיר כי בממשלה הבאה, החרדים לא יקבלו "דף ריק" עליו יוכלו לכתוב את דרישותיהם.

"מה שקרה - שהחוק היה מוכן אחרי שנתיים ו-86 דיונים", התבטא פוקס בכנס קטיף לאחריות לאומית של מרכז מורשת גוש קטיף. "ברגע האחרון, אנחנו להבנתנו, הרב לנדו בלם את זה. אז זו הסיבה שבסוף לא העברנו. זו הנוסחה היחידה שיכולה לעבוד - לא תהיה נוסחה אחרת"

על נוסח חוק הגיוס אמר מזכיר הממשלה: "צריכים להתמקד במטרה והיא הגדלת שיעור המתגייסים מקרב הציבור החרדי. לכן החוק שעמלנו עליו קרוב לשנתיים, במסגרתו החמרנו את החוק הקיים בכל המישורים- רק צה"ל ולא שירות לאומי, יש סנקציות אישיות שפוגשות את הפרט לאורך כל מרחבי החיים: דיור תחבורה ציבורית, מעונות וכו".

פוקס המשיך והדגיש בחריפות: "זו הנוסחה היחידה שיכולה לעבוד. לא תהיה נוסחה אחרת. מי שחושב שנביא דף ריק או בלי יעדים משמעותיים או סנקציות אישיות , לא יהיה חוק".

יצוין כי בכירים חרדים טוענים שפוקס אינו מדייק בלשון המעטה: "ראש הממשלה נתניהו הוא זה שהתקשר לחברי הכנסת והודיע להם שאין לו רוב לחוק הגיוס, הוא זה שעצר את החקיקה, טען שיש לו מורדים בליכוד, איך הם מעזים לשקר ועוד לטעון שאנחנו הבעיה?".