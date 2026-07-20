כיכר השבת
"מוטב שלא ימהר"

"היזהרו בגחלתן": גפני מגיב בחריפות לנתניהו שדחה את דברי הגר"ד לנדו

תגובה חריפה מדגל התורה לראש הממשלה שדחה את דברי הגר"ד לנדו • "מי שאינו חי את עולם התורה מוטב שלא ימהר לפרשם" | המתיחות בין עולם התורה לממשלה מתעצמת (חרדים)

4תגובות
נתניהו וגפני בימים טובים יותר (צילום: באדיבות המצלם)

דגל התורה הגיבה בצהריים (שני) בחריפות לתגובתו של ראש הממשלה , שדחה בתוקף את דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו על הציונות הדתית.

בהודעה חריפה, הבהירה הסיעה כי "דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל".

"דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים", נכתב בהודעה הרשמית של . "מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם. היזהרו בגחלתן".

התגובה החריפה הגיעה בעקבות הודעה רשמית שפרסם ראש הממשלה מוקדם יותר היום, בה דחה את דבריו של הגר"ד לנדו. "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי מהציונות הדתית", כך נכתב בהודעת נתניהו. "לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל".

כזכור, השיחה שעוררה את הסערה התקיימה במעונו של הגר"ד לנדו, עם ראש ישיבת מיר הגר"א פינקל ומשגיח הישיבה הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל. במהלך השיחה התבטא ראש הישיבה בחריפות נגד מה שכינה "הכיפות הסרוגות" ואמר: "יש רשעים מהכיפות הסרוגות, נלחמים למען כבוד המדינה, זה רצח ממש".

בנימין נתניהוצה"לדגל התורההרב דב לנדוציונים דתייםכיפות סרוגות

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0 תגובות

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3
לא מובן בכלל שהרב לנדא דיבר נגד לוחמי צהל, אולי התכוון לפוליטיקאים בכפיפות הסרוגות
יעקב
2
גפני וחבריו לא המגדירים מיהו עולם התורה. ברוך השם
ז׳וז׳ו
גפני וחבריו נשלחו לכנסת על ידי רבינו בעל האבי עזרי, מרן הגרי"ש אלישיב, מרן הגראי"ל, מרן הגרח"ק ומרן הגר"ג.
חיים
1
בזכות מי אתה ראש ממשלה ונהנה שקורעים את החרדים אולי הגיע הזמן שלא תהיה ראש ממשלה אם הבנתך כה מצומצמת
הגולם קם על יוצרו

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