דגל התורה הגיבה בצהריים (שני) בחריפות לתגובתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שדחה בתוקף את דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו על הציונות הדתית.

בהודעה חריפה, הבהירה הסיעה כי "דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל".

"דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים", נכתב בהודעה הרשמית של דגל התורה. "מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם. היזהרו בגחלתן".

התגובה החריפה הגיעה בעקבות הודעה רשמית שפרסם ראש הממשלה מוקדם יותר היום, בה דחה את דבריו של הגר"ד לנדו. "אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית", כך נכתב בהודעת נתניהו. "לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל".

כזכור, השיחה שעוררה את הסערה התקיימה במעונו של הגר"ד לנדו, עם ראש ישיבת מיר הגר"א פינקל ומשגיח הישיבה הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל. במהלך השיחה התבטא ראש הישיבה בחריפות נגד מה שכינה "הכיפות הסרוגות" ואמר: "יש רשעים מהכיפות הסרוגות, נלחמים למען כבוד המדינה, זה רצח ממש".