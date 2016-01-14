אחרי שחזר מהמסע בארצות הברית למען "קרן עולם התורה", עלו למעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, ראש ישיבת מיר ומשגיח הישיבה | ראשי הישיבה באו כדי להודות לראש הישיבה על הטרחה הגדולה עבור עולם התורה | בין הדברים התבטא ראש הישיבה בחריפות נגד ה"כיפות הסרוגות" | הדברים המלאים (חרדים)
המונים חגגו הלילה את ההקפות השניות בכל רחבי הארץ. גם בעיר בני ברק נערכו טישים בחצרות החסידים ומעמדי הקפות בראשות האדמו"רים ובהשתתפות אורחים רבים. בימים אלו של מחלוקת ושנאת אחים מרהיב היה לראות חסידים לצד כיפות סרוגות ואברכים ליטאים אשכנזים וספרדים רוקדים יחד ומפזזים לכבודה של תורה. צפו מתיעוד קצר מההקפות השניות בחצרות מודזיץ ופרמישלאן בבני ברק (חדשות, שמחת תורה
"עלינו לאהוב אותם ולחבב אותם", במילים אלו מגיב הלילה (מוצאי שבת) מרן הגאון רבי עובדיה יוסף לדבריו החריפים של הרב שלום כהן, ראש ישיבת 'פורת יוסף' כנגד המגזר הדתי לאומי בשבוע שעבר. לדברי הרב עובדיה: "יש לי תלמידים עם כיפות סרוגות, מעולם לא הבדלתי. איך אפשר שאדם לא יאהב את תלמידיו?" (חרדים)
חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן תקף אמש (מוצאי שבת) בחריפות את חובשי הכיפות הסרוגות וכינה אותם "עמלק". מי שממהר להגיב הוא יו"ר 'הבית היהודי' השר נפתלי בנט, שדורש מהרבנים: "גם אם אתם לא בממשלה, גם אם יש מחלוקות פוליטיות - עליכם לגנות ולהוקיע שיח שכזה" (חדשות)