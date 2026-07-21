מאות מתושבי עיר התורה והחסידות בני ברק התכנסו אמש (שני) לשמוע את שיחת קודשו של האדמו"ר משבט הלוי, שנמסרה בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'זכרון מאיר' | במהלך הדרשה הרחיב האדמו"ר בדברות קודשו במשנה סדורה וברורה בענייני השעה, כפי שמסר ונחל זקנו פוסק הדור בעל ה'שבט הלוי' זצ"ל | בראש מאות המשתתפים נצפתה שורה מכובדת של רבנים ודיינים רמי מעלה שהאזינו בשקיקה רבה להדרכות הישרות והבהירות שמסר הרבי בטוב טעם ודעת, לחיזוק חומות הדת והבית היהודי (חסידים)
בחור ישיבה מופלג בהתמדה ובעיון התורה שנתגדל אצל בני משפחה באימוץ, וכשהגיע לפרקו נתברר שאינו בן ישראל, ושאלו אותו אם ברצונו לקבל גרות ולהיות בן ישראל, ביקש אותו בחור מספר ימים להתבונן בדבר, ולבסוף אמר שאינו רוצה להתגייר והלך לדרכו | האדמו"ר מסאדיגורה ביסס את שיחת קודשו לאברכי החסידות על העובדה הנ"ל | תיעוד וציטוט, מוגש לקראת החג השבועות, זמן מתן תורתנו (חסידים)