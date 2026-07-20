בהיכל ביהמ"ד מאקאווא בבני ברק, נחגגה הבוקר שמחת הברית לנינו של הגה"צ גאב"ד מאקאווא, הרך הנימול, בן לנכדו הרב נתן נטע למברגר, בן הרה"ג ר' פייבוש למברגר, וחתן הרה"צ רבי ישראל יעקב למברגר, אב"ד מאקאווא בני ברק.

התרגשות יתירה שררה בבית הכנסת עת כובד הגה"צ גאב"ד מאקאווא בסנדקאות, כשהוא יושב על הכיסא העתיק שהובא בשנים האחרונות מעיירת מאקאווא שבהונגריה. על כיסא זה שימש עוד כסנדק הרה"ק בעל ה'אוהל משה' בשמחת הברית של גאב"ד מאקאווא עצמו.

הכיסא, שהובא במבצע מיוחד, עבר פירוק בהונגריה והרכבה מחדש בארץ על ידי עסקני החסידות. מי שהשתתף בפועל במבצע היה החסיד רבי בצלאל דים ז"ל, מחשובי החסידים, שנפטר בחודש האחרון. הכיסא שמור בסמוך לבית הכנסת, ומעת לעת מכניסים אותו לבריתות המתרחשות במקום.

יצוין כי גם בקריית אתא, מרכז חסידות מאקאווא, קיים כיסא עתיק בן כ-70 שנה, אך כאן מדובר בכיסא עתיק יומין בן למעלה ממאה שנים.

בסנדקאות כובד כאמור הסב הדגול הגאב"ד, ובשאר הכיבודים התכבדו זקני הרך הנימול. לאחר הברית הסבו הקהל לסעודת מצווה בהיכל בית המדרש.