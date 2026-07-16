ברוך הבא תושבי אנטווערפן זכו לימי הוד בצילו של הרבי מקרעטשניף סיגעט | תיעוד ביקור הוד ערך האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בעיר אנטווערפן | במהלך ימי הביקור פקד האדמו"ר את בתיהם של רבני העיר, וערך את השבת באולם חב"ד בהשתתפות המונים | צפו בתיעוד סיכום מהמסע (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:04