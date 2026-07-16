מתוך התעוררות ובקשת הגאולה: מאות השתתפו בעצרת החיזוק שנערכה בימי בין המצרים בבית המדרש 'אנשי ירושלים' בעיר הקודש • במהלך המעמד המרומם, שננעל בקבלת עול מלכות שמים, זכו המשתתפים לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר מדינוב • גלריה (חרדים)
מאות חסידי באבוב מכל רחבי הארץ התכנסו אמש (רביעי) במרכז החסידות בבת ים, לסעודת הילולא לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' מבאבוב זצ"ל | את המשא המרכזי נשא אורח הכבוד, הרה"צ רבי אברהם יהושע העשיל הלברשטאם, בנו של האדמו"ר מבאבוב, שהגיע במיוחד מחו"ל לרגל יום ההילולא וההתכנסות הגדולה | את במת המזרח פיארו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים מרבני החסידות ומחוצה לה (חסידים)
פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)
ביום היארצייט של הגה"צ החסיד הוותיק, רבי אהרן מרדכי רוטנר זצ"ל, פקד חתנו, האדמו"ר מטשארנאביל, את קברו במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | בהמשך הגיע האדמו"ר להיכל ישיבתו באשדוד, שם ערך שולחן 'לחיים' לזכרו של בעל ההילולא (חסידים)
במלאת ימי השלושים להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בן יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי וחתן האדמו"ר מבוהוש, התכנסו אמש (שלישי), חסידים ומוכירי זכרו לעצרת חיזוק והתעוררות בהיכל ביהמ"ד וואסלוי ברחוב סורוצקין בבני ברק | בתחילת המעמד סיים החתן, בנו של המנוח זצ"ל, ש"ס משניות שלמדו יחדיו לעילוי נשמתו, בהמשך ערכו האדמו"רים טיש לחיים, והנואמים העלו קווים לדמותו היוקדת של המנוח זצ"ל (חסידים)
ימים נעלים עברו על חסידי צאנז זוועהיל בארץ הקודש, כאשר זכו לביקור מרומם של האדמו"ר המתגורר ביוניון סיטי שבארה"ב | האדמו"ר הגיע לרגל שמחת נישואי נכדו, וניצל את ההזדמנות לפקוד את המקומות הקדושים יחד עם צאן מרעיתו, תוך שהוא מרעיף עליהם שיחות חיזוק והתעוררות לקראת ימי הרחמים והרצון | צפו בתיעוד מביקור הקודש (חסידים)
ברוב גיל וחדווה חגגו ילדי תלמוד התורה הכלל חסידי בקריית הבעל שם טוב בפתח תקווה את מסיבת החומש | במהלך המעמד המרגש שמעו המשתתפים דברי נועם מפי אב"ד הקרייה, הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, ומהאדמו"ר ממישקולץ. כמו כן, נשא דברים נרגשים מנהל הת"ת, הרב יהושע גליק | בסיום המעמד העניק אב"ד הקרייה חומש ויקרא לכלל ילדי החמד, שפרצו בהמשך במחול נלהב על כתפי אבותיהם | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אהל שלמה' מצאנז זוועהיל זצ"ל, ערך אחיינו וממלא מקומו, האדמו"ר מצאנז זוועהיל, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול, במהלכו הרחיב במשנתו של בעל ההילולא ובדרך שהותיר אחריו מורשה לדורות | במהלך תפילות היום ירד האדמו"ר לפני התיבה, וכן ערך טיש לחיים לאחר תפילת שחרית | צפו בתיעוד ממראות הקודש ביום ההילולא (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה פקדו במהלך שבוע האחרון את עיירת לודמיר שבאוקראיינה, לרגל הילולת הרה"ק רבי שלמה מקרלין זי"ע • בין ההמונים נצפו האדמו"רים מזוועהיל וקודינוב • צפו בתיעוד מרהיב מכל יום ההילולא, מהחסידים אשר נסעו לציון בכרכרות רתומות לסוסים כמו בשנות קדם, ומסעודת ההילולא (חסידים)
האדמו"ר מפינסק קרלין שבת בשבת האחרונה באתרא קדישא מירון, סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א | צפו בתיעודים מלאי הוד ממוצאי השבת בצל האדמו"ר, עריכת סעודה שלישית על גג הציון הקדוש, ובהמשך בתפילת ערבית והבדלה בתוככי המערה (חסידים)
בתוך שנת האבל הכבדה האופפת את חסידות לעלוב בר אילן, מאז הסתלקותו לשמי מרום בפתע פתאום של האדמו"ר המהרי"ד זצ"ל בחודש שבט האחרון, חגגו השבוע החסידים את שמחת אירוסי נכדתו של הרבי זצ"ל. הכלה בת לבנו הרה"צ רבי ברוך בידרמן, חתן הרה"ג רבי עקיבא טאגר, עב"ג החתן בן הרב דוד משולם פייש שיינפלד, חתן הרה"ג רבי צבי ווגשל, מרבני חסידות ערלוי (חסידים)
בשמחה רבה נחגגה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משאץ ויז'ניץ, בן לבנו הרה"ג ר' ברוך הגר, רב ביהמ"ד "קהל יראים" באשדוד, עב"ג הכלה בת הר"ר אפרים פישל בלוך, בנו של הרב יוסף יום טוב בלוך, המשב"ק האגדי והמיתולוגי של האדמו"ר מספינקא ארה"ב (חסידים)
במשך מספר שנים נוצר מצב אבסורדי בתחום השחיטה - בית הספר לשחיטה של הרבנות נסגר ושוחטים חדשים לא מתמנים, מה שיוצר מצב אבסורדי שפוגע בפרנסה של שוחטים שמעוניינים לעבוד בחו"ל ואף בצרכני הבשר הכשר | בשל כך הוגשה עתירה חריפה לבג"ץ; "הגיעו מים עד נפש – זו הפקרה שתפגע בציבור המסורתי וחילול השם", נמסר מטעם השוחטים | כל הפרטים (חדשות)
האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש ערך את השבת האחרונה בעמנואל, שם הוא שוהה בימים אלו למנוחה • המוני תושבים ואורחים מכל החוגים נהרו למעמדי הקודש במחיצתו • הרבי מעודד בעוז את פיתוח הקהילה במקום, המונה כיום קרוב לשני מניינים • צפו בתיעוד ממוצאי השבת (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד 'תולדות אברהם יצחק', בשיכון מעזריטש ב'הר יונה' התקיימה אמש (שני) שמחת אירוסי הכלה, נכדתו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, בת לבנו חביבו ויד ימינו, הרה"צ רבי ישכר בעריש קאהן, אב"ד השיכון ב'הר יונה' וחתן האדמו"ר מקרעטשניף, עם החתן, נכד האדמו"ר מלעלוב, בן לחתנו הרב יוחנן שטרן, בן אב"ד רחמסטריווקא ב"ב | במהלך השמחה המרוממת עודד האדמו"ר את השירה בעוז, ובהמשך העניק שעון זהב לחתן כמקובל (חסידים)
תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, ערך טיש מיוחד בכ"ג תמוז לרגל חג הגאולה של זקנו, בהיכל הישיבה בירושלים | בדיברות הקודש הרחיב האדמו"ר על גודל מעלת לימוד התורה במסירות נפש והעלה זכרונות מהשנה האחרונה בצל אביו האדמו"ר זיע"א שבחודש הקרוב יחול יום פטירתו השישי| תיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו ברחוב רש"י בבני ברק, נערכה הבוקר שמחת הברית לנכד האדמו"ר מקוזמיר • בסעודת המצווה עורר האדמו"ר בדברים חוצבים על ימי בין המצרים בהם נמצאים כלל ישראל, וביקש מהקהל להעתיר לישועת הכלל ולגאולת עולמים (חסידים)
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