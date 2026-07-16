כיכר השבת
ברוך הבא

תושבי אנטווערפן זכו לימי הוד בצילו של הרבי מקרעטשניף סיגעט | תיעוד

ביקור הוד ערך האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בעיר אנטווערפן | במהלך ימי הביקור פקד האדמו"ר את בתיהם של רבני העיר, וערך את השבת באולם חב"ד בהשתתפות המונים | צפו בתיעוד סיכום מהמסע (חסידים)

האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט בביקור באנטווערפן (צילום: משה קאהן - מ.א. נויימן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

אנטוורפןהאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בדמעות ובתפילות

|

צפו בגלריה

|

עליית מדרגה

||
12

זכר צדיק לברכה

||
1

חודש להסתלקות הכואבת

|

יחד עם חסידיו

||
2

יבואו טהורים

|

בצל ממלא מקומו

||
1

העיירה התעוררה לחיים

||
2

צפו בגלריה

|

געגועים לדמותו

|

ענבי הגפן

||
1

פרסום ראשון

||
2

לראשונה בעיר

|

הגיע בחשאי

||
2

וְגִילוּ צַדִּיקִים

||
1

30 יום קודם היארצייט

||
9

בֵּין הַמְּצָרִים

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר