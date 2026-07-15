הצעד הדרמטי של ראש השב"כ זיני עבור שרה נתניהו מעורר סערה

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, נעתר לפנייתה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, והעביר חוות דעת מקצועית התומכת בהמשך הצמדת אבטחה ממלכתית עבורה גם זמן ממושך לאחר סיום תפקידו של בעלה.

חוות הדעת הרגישה הועברה הבוקר לוועדה המייעצת לענייני אבטחה, המורכבת מנציגי ציבור ובראשה עומד אלוף-משנה במילואים רונן כהן. הוועדה המייעצת תרגמה את הדברים להמלצה רשמית, אשר הונחה על שולחנה של ועדת השרים לענייני שב"כ שצפויה להתכנס עוד הערב, מיד לאחר ישיבת הממשלה, על מנת לדון בנושא ולקבל החלטה סופית.

עם זאת, מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית כבר מתגלעות מחלוקות עמוקות בנוגע לפרשנות של המלצת השב"כ. בעוד גורמים המעורים בפרטים טוענים כי מדובר למעשה ב"כניעה" של ראש השירות לדרישת רעיית ראש הממשלה לאבטחה לכל החיים, גורמים ביטחוניים ממהרים לצנן את הרוחות ומבהירים באופן חד-משמעי כי חוות הדעת המקצועית של השב"כ כלל לא עסקה במשך הזמן שבו תוענק האבטחה, אלא התמקדה אך ורק בניתוח אופי ורמת האיום המופנה כלפיה. לדבריהם, קביעת משך האבטחה המדויק ורצועת הזמן שבה היא תינתן נותרו לפתחם של הדרגים הפוליטיים והוועדה המייעצת.

כדי להבין את הרקע לדיונים הקדחתניים, יש לצלול אל המערכת המורכבת של אבטחת אישים בישראל. ככלל, החוק מגדיר הסדרי אבטחה ספציפיים עבור "משפחת ראש ממשלה לשעבר", אולם הניסיון מלמד כי קיימים הבדלים משמעותיים בשטח. כך, למשל, ילדיהם של ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד אינם מאובטחים כלל כיום.

בסביבת נתניהו הודפים את הביקורת ומסבירים כי המציאות הביטחונית של מדינת ישראל השתנתה ללא היכר בעקבות המלחמה האחרונה. לטענתם, רמת האיומים המופנים מצד מדינות אויב וארגוני טרור כלפי סמלי שלטון ישראליים ובני משפחותיהם עלתה מדרגה, ומחייבת בחינה מחדש והתאמה של מעגלי האבטחה לטווח הארוך.

בפועל, המשמעות של המהלך הנוכחי היא ניסיון ליצור רשת ביטחון יציבה עבור משפחת נתניהו ליום שאחרי השלטון. גורמים פוליטיים מצביעים על כך שבסביבת ראש הממשלה חוששים מפני תרחיש של הפסד בבחירות עתידיות, ומבקשים לשריין מראש את אבטחת השב"כ עבור שרה נתניהו והבנים, יאיר ואבנר, מתוך הבנה שכל ממשלה חדשה שתקום עלולה לבטל החלטות קודמות של ועדת השרים.

כיום, בני המשפחה מאובטחים על ידי היחידה הממלכתית לאבטחת אישים בשב"כ – החלטה שהתקבלה בעבר בעקבות המלצת ראש השב"כ לשעבר רונן בר, שהעביר את האחריות עליהם מידי יחידת "מגן" של משרד ראש הממשלה לידי השירות. נכון לעכשיו, אבטחתם של שרה והבנים מאושרת עד לסוף שנת 2026, בעוד אבטחתו של ראש הממשלה עצמו מעוגנת לטווח רחוק בהרבה ומובטחת למשך 20 שנה מיום סיום כהונתו, מה שאומר שנתניהו בן ה-76 יהיה זכאי לאבטחה צמודה של המדינה עד שיגיע לגיל 96.