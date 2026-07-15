ממדאני מאיים במעצר - זה המסר שהעביר לו נתניהו ברדיו

​ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק ראיון לרדיו אמריקני, בו התייחס לסוגיות אזוריות - כולל טורקיה ומטוסי ה-F35 שהיא דורשת מטראמפ.

בראיון לתחנת רדיו אמריקנית כי ישראל היא הגורם המרכזי המונע את קריסת האזור כולו לידי גורמי טרור אסלאמיים. לדבריו, "ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שמחזיקה את המזרח התיכון יחד. אנחנו מונעים מרדיקלים איסלאמיסטים להשתלט על חצי האי הערבי, ירדן ומצרים".

ראש הממשלה התייחס גם למצבה של ישראל אחרי השבעה באוקטובר: "אם משווים למצב שבו היינו ב-7 באוקטובר, ישראל חוותה את הקאמבק הגדול ביותר בהיסטוריה".

​בדבריו התייחס ראש הממשלה גם למאמצים של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, להפעיל לחץ על הממשל האמריקני במטרה לאשר את עסקת מכירת מטוסי הקרב המתקדמים. נתניהו הביע התנגדות נחרצת למהלך זה והבהיר כי "אני לא חושב שארדואן צריך לקבל נשק כלשהו. הוא מייצר את שלו".

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​בהמשך הראיון הפנה נתניהו אצבע מאשימה חריפה כלפי ראש העיר ניו יורק ממדאני וטען כי הוא משתף פעולה באופן הדוק עם גורמים עוינים.

נתניהו הסביר כי "ממדאני הוא עם שחקני הטרור, ואני חושב שהבעיה היא שהוא לא מזהה או שהוא לא אכפת לו שמי ששונא את היהודים וישראל בסופו של דבר שונא את אמריקה".

​ראש הממשלה הוסיף להתייחס לדמותו של ממדאני שמעוניין לבצע מעצר שלו בניו יורק, ואמר כי "בעצם, אני חושב שבסתר הוא שונא את אמריקה".