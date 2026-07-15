נתניהו זעם בשיחה סגורה: "לעצור לומדי תורה? עשו את זה ברוסיה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא בביקורת חריפה נגד מבקרי חוק הקפאת המעצרים, שהוקפא בצו ביניים של בג"ץ עד להכרעה בעתירות שהוגשו נגדו. כך פרסם הערב (רביעי) הכתב מוטי קסטל ב'ערוץ 14'.

לפי הדיווח נתניהו נשמע זועם בשיחות טלפון שקיים עם שרים. "צריך להדוף את התעמולה השקרית הזאת. החוק הזה לא גורם שום נזק!", אמר.

לדבריו, "אנחנו רוצים מתגייסים. אנחנו לא רוצים עצורים. ככל שיש יותר עצורים – יש פחות מתגייסים. אנחנו מקבלים את זה מראשי ישיבות ההסדר. ברגע שיש את האיום הזה הכל נפסק, רק זורעים שנאה ופירוד. מי שלא לומד – צריך להפעיל עליו את כל כובד החוק".

ראש הממשלה הוסיף והעלה טענות כלפי גל המעצרים: "לקחת לומדי תורה? עשו את זה ברוסיה וצעקנו על זה! זה לא נותן את הפתרון. התורה היא המורשת היהודית שלנו במשך מאות דורות! זה הדבר שהחזיק אותנו את עם ישראל".

בהמשך התייחס נתניהו גם לחוק יסוד: לימוד תורה, וטען: "מה הם רוצים? החוק קובע כי לימוד תורה הוא ערך יסוד במורשת ישראל. וואו! מה קרה? אין בו שום דבר מעבר".