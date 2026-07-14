ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר היום (שלישי) איום ישיר ותקיף לעבר מנהיגי איראן, במהלך נאום שנשא בוועידת הנגב שנערכה בעיר דימונה. נתניהו התייחס בדבריו למתיחות הביטחונית ולניסיונות הפגיעה של ציר הרשע במדינת ישראל, והבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים כי ישראל לא תסבול כל תקיפה נוספת ותגיב עליה ביד קשה ובעוצמה חסרת תקדים שתהיה שונה לחלוטין מכל מה שהכירו בעבר.

בדבריו פנה ראש הממשלה ישירות להנהגה בטהרן ואמר: "אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, אני אגיד את זה למנהיגי איראן: אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, והוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר – עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכת אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים".

במהלך הנאום, הפתיע נתניהו את הקהל כאשר בחר לחשוף, ברמיזה עבה המוכרת היטב לכל אזרח בישראל, כי ביקר מוקדם יותר היום בקריה למחקר גרעיני בדימונה – מקום שזוכה לעיתים קרובות בפי פוליטיקאים ואנשי ביטחון לכינוי המכובס "מפעל הטקסטיל".

בדבריו, שילב ראש הממשלה בין מחויבות הממשלה לשיקום יישובי עוטף עזה שנפגעו בטבח השביעי באוקטובר, לבין העשייה הביטחונית הרגישה והחשאית המתרחשת באזור דימונה תחת שרביטו של מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית וראש מנהלת "תקומה", משה אדרי.

נתניהו שיתף את הנוכחים בפרטי ביקורו ואמר: "במפגש שקיימתי עם רעייתי שרה בקיבוץ בארי ובקיבוץ כפר עזה בקיץ שעבר, אמרתי שם במילים ברורות – אנחנו נשקם פי כמה את אזור עוטף עזה שנפגע בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. וכך אנחנו עושים בפועל, זה לא שאמרתי, אנחנו עושים. בעזרת מנהלת התקומה שמוביל ידידנו משה אדרי, שעכשיו נמצא לא רחוק מכאן, ביקרנו אותו שם – שם מייצרים טקסטיל, במפעל הטקסטיל. הוא עושה שם עבודה נהדרת, הוא עושה עבודה נהדרת בחבל תקומה".

השימוש במונח "מפעל טקסטיל" ביחס לכור בדימונה (לפי פרסומים זרים) הוא קוד מוכר שנולד עוד בימיו הראשונים של הכור, כחלק ממדיניות העמימות הגרעינית של מדינת ישראל. חשיפתו של ראש הממשלה כי ביקר במקום ביום שבו הוא משגר איומים כה ישירים ועוצמתיים לעבר איראן, נושאת בחובה מסר מרתיע ורב-משמעי המופנה ישירות לאוזניהם של מקבלי ההחלטות בטהרן, המבינים היטב את ההקשר ואת כוונותיה של ישראל להגן על עצמה בכל הכלים העומדים לרשותה.