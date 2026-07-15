דרמה קשה בחסידות גור: חסיד צעיר, תלמיד ישיבת שפת אמת, נעצר היום (רביעי) ונשפט באופן מיידי ל-20 ימי מעצר בפועל, לאחר שהוגדר על ידי הצבא כעריק. הצעיר, שלדברי גורמים בחסידות התייצב שלוש פעמים ברציפות בלשכת הגיוס במטרה להסדיר את מעמדו, מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח - על אף שלטענת החסידות ניסה בכל כוחו לעמוד בדרישות.

בחסידות גור מציגים תמונה מורכבת של השתלשלות אירועים שהובילה למעצר. על פי גרסתם, מועד הגיוס המקורי של הצעיר נקבע ליום שני האחרון, והוא אכן התייצב במועד - אך הגיע בטעות ללשכת הגיוס בירושלים במקום ללשכה בחיפה שאליה היה אמור להגיע. בירושלים הפנו אותו לחיפה, אך עד שהצעיר הגיע לשם, השעה כבר הייתה מאוחרת והפקידים שלחו אותו לביתו עם הנחיה לשוב למחרת.

ביום שלישי חזר הצעיר ללשכת הגיוס בחיפה כפי שהונחה, אך לדברי מקורביו הליכי הגיוס שלו לא קודמו. הוא נשלח שוב לביתו עם הנחיה להתייצב היום, יום רביעי. כאשר הגיע הבוקר בפעם השלישית, הודיעו לו הגורמים הצבאיים כי מאחר שחלפו יומיים ממועד הגיוס הרשמי שלו ביום שני, הוא מוגדר כמשתמט מהשירות.

בעקבות כך, נשפט הצעיר במקום ונשלח לרצות 20 ימי מאסר בכלא הצבאי. בחסידות גור טוענים כי מדובר בתוצאה של סחבת וטרטור מצד לשכות הגיוס, וכי הצעיר עשה כל שביכולתו להסדיר את מעמדו בהתאם להנחיות שקיבל.

המקרה מצטרף לשורה של מעצרים של בני ישיבות שמתרחשים בימים האחרונים, ומעלה שאלות קשות לגבי התנהלות לשכות הגיוס מול הציבור החרדי. רק אתמול דיווחנו על מעצרו של נכד האדמו"ר מזידטשוב שהגיע אף הוא להסדיר את מעמדו ונעצר כעריק, אירוע שעורר סערה רבה ברחוב החרדי.