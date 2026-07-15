אבל בפתח תקווה: הדמות של שכונת גני הדר הלך לעולמו בדמי ימיו

הרב יוסף דב רוזנברג זצ"ל ( צילום: באדיבות המצלם )

אבל כבד בשכונת 'גני הדר' בפתח תקווה: בשעות האחרונות (רביעי) מגיעה הבשורה הקשה והמצערת על פטירתו של הרה"ג רבי יוסף דב רוזנברג זצ"ל, והוא בן 55 בלבד בפטירתו, לאחר שהזדכך בייסורים קשים ומרים בשנים האחרונות וקיבלם באהבה ובאמונה כשאף פעם לא נאנח, אפילו לא לפני כשבועיים כשהרופאים הודיעו שהם הרימו ידיים והכל תלוי בידי שמים, הכל מתוך אמונה תמימה.

המנוח זצ"ל נולד לאביו יבלחט"א הרה"ג רבי מרדכי בנימין רוזנברג. בבחרותו למד והתעלה בישיבת 'חברון' הנודעת, שם קנה את תורתו ונחשב לאחד מבוגריה הבולטים והחשובים בפתח תקווה. בהגיעו לפרקו, נישא לרעייתו תחי', בתו של יבלחט"א הרב יהודה גלברט. לאחר נישואיו קבע את מושבו בשכונת 'גני הדר' בפתח תקווה, שם הפך לשם דבר ולדמות הוד שקרנה על כל סביבתה. במשך שנים רבות הרביץ תורה לעדרים, העמיד תלמידים וקיבל כל אדם במאור פנים מיוחד ובשמחה שהדביקה את כל רואיו.

הרב יוסף דב רוזנברג זצ"ל עם יבלחט"א הגר"ד כהן ( צילום: באדיבות המצלם )

סביב מיטתו של המנוח זצ"ל מספרים בדמעות על רגע מרגש ומפעים שהתרחש לפני כשבועיים בלבד, בעיצומה של ההתמודדות הקשה עם המחלה הנוראה.

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ראש ישיבת חברון, הגאון רבי יוסף חברוני, הגיע במיוחד לבקרו ולחזקו במיטת חוליו. במהלך הביקור, בישר ראש הישיבה למנוח את הבשורה המרנינה כי בנו יחידו התקבל ללימודים בהיכל הישיבה לקראת שנת הלימודים הבאה. מקורביו מספרים כי הבשורה מילאה את ליבו של האב בשמחה עצומה ובאושר עילאי בימיו האחרונים, כשהוא זוכה לראות בהמשך שרשרת הדורות של המשפחה בישיבת האם שלו.

בתקופה האחרונה חלה הידרדרות קשה במצבו הבריאותי, אמש, עוד זכה לערוך בביתו סיום על מסכת סנהדרין, מבהיל על הרעיון שהמילים האחרונות שאמר אמש בסיום היה 'הַצַּדִּיק אָבָד, וְאֵין אִישׁ שָׂם עַל לֵב, וְאַנְשֵׁי חֶסֶד נֶאֱסָפִים בְּאֵין מֵבִין, כִּי מִפְּנֵי הָרָעָה נֶאֱסַף הַצַּדִּיק' היום, בביתו כשהוא מוקף בבני משפחתו ובאוהביו, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

מסע הלווייתו ייצא היום בשעות אחה"צ בשעה 17:30, מביתו ברחוב קהילות יעקב 11, שכונת גני הדר בפתח תקווה, לעבר בית העלמין סגולה בעיר.

ת.נ.צ.ב.ה.