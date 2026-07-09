אסון כבד ומזעזע בקהילה החרדית בגבעת זאב, מתוך הלם ותדהמה התקבלה הבשורה המרה והבלתי נתפסת על פטירתו הפתאומית של איש החסד המוערך, ר' דוד גורליק ז"ל, חובש רפואת חירום בכיר במד"א, אשר אותר ללא רוח חיים בביתו שבשכונת גבעת זאב, והוא בן 30 בלבד.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה בצורה יוצאת דופן בשכונה. במשך שנים רבות שימש כחובש בכיר במערך ההצלה, ופעל יומם וליל במסירות נפש עילאית, במקצועיות חסרת פשרות ובמאור פנים. חבריו מספרים על אדם שכל מהותו הייתה אהבת אדם, עשיית חסד בסתר ובגלוי, ורדיפה תמידית אחרי הזכות להציל חיים ולסייע לתושבי השכונה בכל עת ובכל שעה.

חברים הממאנים לקבלת הבשורה הקשה מספרים בבכי כי דוד היה תמיד הראשון לקפוץ לכל קריאה, תמיד עם חיוך, תמיד עם רוגע שהשרה ביטחון על המטופלים. קשה לתפוס שמי שהציל כל כך הרבה אנשים, איננו איתנו עוד. זו מכה קשה לכולנו.

הבשורה הקשה הכתה גלים והותירה את בני המשפחה, מכריו הרבים ואת מאות מתנדבי הרפואה בעיר שבורים ורצוצים, כשהם ממאנים לעכל את האבידה הפתאומית של צעיר מלא מרץ ועשייה.

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פרטים על מועד מסע הלוויה יפורסמו בהמשך.

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ת.נ.צ.ב.ה.