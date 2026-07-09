כיכר השבת
אסון כבד ופתאומי

הלם וזעזוע | איש החסד, חובש מד"א בכיר אותר ללא רוח חיים בביתו באיזור ירושלים

טרגדיה נוראה בגבעת זאב: ר' דוד גורליק ז"ל, איש חסד מוכר ומבכירי החובשים בשכונה, הלך לעולמו פתאומיות והוא בן 30 בלבד בפטירתו • חבריו המומים: "רק אתמול עוד הציל חיים, מסר את הנשמה בשביל כל אדם" (דיין האמת)

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נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

אסון כבד ומזעזע בקהילה החרדית בגבעת זאב, מתוך הלם ותדהמה התקבלה הבשורה המרה והבלתי נתפסת על פטירתו הפתאומית של איש החסד המוערך, ר' דוד גורליק ז"ל, חובש רפואת חירום בכיר במד"א, אשר אותר ללא רוח חיים בביתו שבשכונת גבעת זאב, והוא בן 30 בלבד.

המנוח ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה בצורה יוצאת דופן בשכונה. במשך שנים רבות שימש כחובש בכיר במערך ההצלה, ופעל יומם וליל במסירות נפש עילאית, במקצועיות חסרת פשרות ובמאור פנים. חבריו מספרים על אדם שכל מהותו הייתה אהבת אדם, עשיית חסד בסתר ובגלוי, ורדיפה תמידית אחרי הזכות להציל חיים ולסייע לתושבי השכונה בכל עת ובכל שעה.

חברים הממאנים לקבלת הבשורה הקשה מספרים בבכי כי דוד היה תמיד הראשון לקפוץ לכל קריאה, תמיד עם חיוך, תמיד עם רוגע שהשרה ביטחון על המטופלים. קשה לתפוס שמי שהציל כל כך הרבה אנשים, איננו איתנו עוד. זו מכה קשה לכולנו.

הבשורה הקשה הכתה גלים והותירה את בני המשפחה, מכריו הרבים ואת מאות מתנדבי הרפואה בעיר שבורים ורצוצים, כשהם ממאנים לעכל את האבידה הפתאומית של צעיר מלא מרץ ועשייה.

פרטים על מועד מסע הלוויה יפורסמו בהמשך.

מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותנו די.

ת.נ.צ.ב.ה.

מד"אברוך דיין האמתדוד גורליק

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2
בד"ה. דום לב מפילה חללים גם בקרב צעירים.
שמואל
1
אין מילים
תודה למחסנים

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