אבל כבד ירד הבוקר (רביעי) על העולם היהודי עם קבלת הבשורה המרה על הירצחו של המקובל הצדיק, הגאון רבי עמוס גואטה זצ"ל, שנדקר למוות בבית מדרשו בעיר נתניה.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף: "בלב קרוע ומורתח ובצער עמוק, קיבלתי את הבשורה הקשה והמכאיבה על הסתלקותו לבית עולמו של האי גברא רבה, חסידא ופרישא, המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצוק"ל.

"רבי עמוס זצוק"ל היה משרידי אנשי המעלה, עובד ה' במסירות ובתמימות, אשר כל ימיו היו קודש להרבצת תורה, לעבודת ה' ולקירובם של ישראל לאביהם שבשמים. באישיותו המאירה, בענוותנותו ובמידותיו התרומיות הקרין מאורו על רבבות, והעמיד תלמידים הרבה. במשך עשרות שנים שימש מגדלור רוחני לתושבי נתניה והסביבה, עוד מימי חיותו של הגאון רבי שמעון גבאי זצ״ל, בה פעלו יחדיו לקירוב לבבות ולהרמת קרנה של תורה בעיר נתניה והשפעתו הברוכה ניכרה בכל מעשיו.

"הסתלקותו היא אבדה כבדה לתלמידיו הרבים, למוקירי זכרו ולכל המבקשים תורה, עצה וברכה מפיו. זכרו ופועלו יוסיפו להאיר ולהנחות את הרבים עוד שנים רבות. תנחומנו הכנים למשפחתו הענפה ובראשם תיבדל לחיים הרבנית מרת חביבה תחי', בניו, חתניו, תלמידיו ושומעי לקחו ויהי רצון שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ונזכה במהרה לגאולה השלמה ולתחיית המתים, והיה המחנה הנשאר לפליטה".

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי קלמן מאיר בר ספד הבוקר: "יחד עם כל בית ישראל, ובתוכם אלפי תלמידיו ושומעי לקחו, אני מבכה מרה ובלב קרוע את פטירתו המזעזעת של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצוק"ל.

"רבי עמוס זצוק"ל היה דמות מופת ייחודית בעיר נתניה. במשך עשרות שנים של הנהגה רוחנית, שימש כמגדלור וכתל תלפיות עבור המוני תושבי העיר, אשר נהרו לפתחו יום-יום כדי לבקש ברכה, עצה תבונה ותושייה. הוא זכה לחבר פשט וסוד, ולשלב בקיאות עצומה ומופלגת ברזי התורה יחד עם מעשי חסד כבירים ועבודת השם יוקדת ומפעימה".

הגר"ק בר סיים את דבריו: "יהי רצון שבעל הנחמות ירפא את השבר הגדול והנורא אשר הושברנו, ישלח מזור ונחמה למשפחתו ולתלמידיו, ונזכה במהרה לראות בנחמת ציון ובבניין ירושלים, ולא יישמע עוד חמס בארצנו, שוד ושבר בגבולנו".

תנועת ש"ס פרסמה הודעת אבל מזעזעת בה היא מביעה את זעזועה העמוק מההסתלקות הפתאומית: "מזועזעים עד עמקי נשמתנו עם עלות הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל", נכתב בהודעת התנועה. "וי להאי ארעא דחסרא גברא רבא - אשר במשך עשרות שנים הרביץ תורה ופעל רבות לקרב רחוקים בדרכי נועם, בעיר נתניה בפרט, יחד עם ידידו הגר"ש גבאי זצ"ל, ובקרב יהדות לוב בכלל".

בהודעת תנועת ש"ס צוין כי המנוח זצ"ל היה "פרוש מענייני העולם, המית עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והעמיד תלמידים הרבה למרות ייסוריו ומכאוביו". כמו כן צוין כי "תמיד קיבל כל יהודי במאור פנים, ומיום הקמתה של תנועת ש"ס עמד לצידה בתמיכה וחיזוק להפצת תורה ויהדות בקרב כלל ישראל".

"תנחומינו הכנים למשפחתו, לתלמידיו ולכל שומעי לקחו", נכתב בהודעת ש"ס. "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, והיה המחנה הנשאר לפליטה".

ראש עיריית נתניה אבי סלמה ספד: "בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של המקובל הקדוש, רבי עמוס גואטה, תלמיד חכם עצום, היה מאור גדול ועמוד של תורה וחסד בעיר. במשך שנים רבות האיר את דרכם של עשרות אלפי תושבים, קירב לבבות, חיזק נשמות והיה כתובת לעצה, לברכה ולישועה עבור משפחות בארץ ובעולם".

כפי שדווח מוקדם יותר, אלמוני הגיע הבוקר לבית המדרש ברחוב שמעון בר יוחאי בנתניה ודקר את הרב בשעה שהתכונן בסילודין לעבודת הבורא. כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו לזירה בשעה 05:45, וחובשי מד"א פינו את הרב במצב אנוש לבית החולים לניאדו, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. המשטרה פתחה במצוד אחר החשוד שנמלט מהזירה ונלכד לאחר כשעתיים.