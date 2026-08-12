בין הזמנים מסוכן אברך צעיר בן 24 נלחם על חייו לאחר שטבע בבריכה; פונה במצב קריטי אברך כבן 24 מישיבת BMG המפורסמת בליקווד פונה במצב קריטי לאחר שטבע בבריכה. הוסף לו שם ברוך לסגולה לבריאות והחלמה | עצרת תפילה מרכזית נערכה אמש (חרדים)

מל מישאל לוי כיכר השבת | כ"ט באב | 12.08.26