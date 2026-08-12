דאגה עמוקה וחרדה רבה בלייקווד שבניו ג'רזי, בעקבות אירוע טביעה קשה שאירע ביום ראשון השבוע. אברך צעיר, מתלמידי ישיבת 'בית מדרש גבוה' (BMG) המפורסמת, נמצא במצב קריטי ונלחם על חייו בבית החולים המקומי.
האברך, כבן 24 בלבד, פונה לבית החולים במצב אנוש לאחר שחולץ מבריכת שחייה. מאז הוא מאושפז בחדר הטיפול הנמרץ כשהוא מורדם ומונשם, וזקוק לרחמי שמים מרובים. כך דווח באתר Lakewood Alerts המקומי.
האירוע הקשה התרחש ביום ראשון בבריכת שחייה, כאשר האברך נקלע למצוקה במים וטבע. צוותי הרפואה והחירום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות מצילות חיים ממושכות, ולאחר מכן פינו אותו במהירות למרכז הרפואי המקומי.
בעקבות ההדרדרות החמורה במצבו והחשש הכבד לחייו, הוחלט על פי הוראת רבנים להוסיף לו סגולה לרפואה. השם ברוך הוסף לשמו המקורי, ובני המשפחה והמקורבים קוראים לציבור הרחב בכל מקום ואתר לקרוע שערי שמים ולהעתיר ברחמים מרובים עבור האברך דניאל ברוך בן הדסה אורית, לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל.
עצרת תפילה מרכזית
במקביל לתפילת הרבים ברחבי העולם, הנהלת הקהילה והמקורבים התארגנה לעצרת תפילה וזעקה מרכזית אמש (ראשון) בהשתתפות רבים מבני הישיבה והתושבים. העצרת התקיימה בבית המדרש 'עוזר יונה' בלייקווד, שם התכנסו מאות מתפללים לזעוק לרחמי שמים.
ישיבת 'בית מדרש גבוה' בלייקווד נחשבת לאחת הישיבות הגדולות והמרכזיות בעולם התורה בארצות הברית, והיא מונה אלפי אברכים ובחורים. הידיעה על הטביעה שאירעה לאחד מבני הישיבה העבירה גלי דאגה עמוקה בין ספסלי בית המדרש.
משמרות תפילה סביב השעון
רבים מהחברים והמכרים מתגייסים לאמירת משניות, קבלות טובות ומשמרות תפילה סביב השעון בתקווה לנס ולרפואה שלמה. הקהילה החרדית בלייקווד, הידועה באחדותה ובערבות ההדדית, מתגייסת במלוא המרץ למען האברך הצעיר.
האירוע הקשה מתרחש כשברקע שרשרת אירועי טביעה שפקדו את הציבור החרדי בתקופת בין הזמנים האחרונה. רק לפני ימים ספורים נפטר הילד הטהור שלום סגינר ז"ל, בן 4, נכדו של הגאון רבי שלום ארוש, בעקבות טביעה בבריכה במהלך חופשה משפחתית במקסיקו. כמו כן, נער חרדי כבן 12 נפטר לאחר שסירתו התהפכה בנהר הירדן סמוך ליסוד המעלה.
הציבור מתבקש להמשיך ולהתפלל ולהעתיר ברחמים מרובים עבור דניאל ברוך בן הדסה אורית לרפואה שלמה ומהירה. בתפילה ותקווה שיחזור לאיתנו במהירות.
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