לקראת חג הסוכות, העניק השבוע בכיר בקהילה היהודית בניו יורק אתרוג מהודר ומיוחד במינו לשגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, במשרד השגרירות בירושלים.

ל'כיכר השבת' הגיע תיעוד של האתרוג המהודר שעלותו נאמדת באלפי שקלים.

את מתנת החג המיוחדת העניק יו"ר הלשכה היהודית האורתודוקסית דובי הוניג למייק האקבי, תוך שהוא מרעיף לו שבחים על פעילותו לטובת העם היהודי.

המתנה כללה אתרוג ענק מסוג חזון איש, כאשר האקבי הודה וציין כי זו הפעם הראשונה שהוא זוכה לראות ולהחזיק בידיו פרי בגודל ובמראה כזה.

במהלך הפגישה הציג הוניג בפני השגריר את פעילות המוסדות והביע הערכה עמוקה על עמידתו האיתנה לצד העם היהודי לאורך הדרך.

דובי הוניג הסביר כי חז"ל מקשרים את האתרוג ללב האדם, ופנה לשגריר בדברים כי "יש לך לב ענק בדיוק כמו האתרוג". הרב חיים מיכאל גוטרמן הוסיף כי האתרוג המכונה פרי עץ הדר נשאר על העץ שלו לאורך עונות השנה המשתנות, והשווה זאת לעמידותו של האקבי התומך בעם היהודי בעיתות רגועות ובזמנים קשים כאחד.

בתום המפגש הודה השגריר האקבי לאורחים על השי המיוחד לחג, והפגין התנרגשות ניכרת למול המתנה הייחודית שקיבל.

בשיחה עם "כיכר השבת", אומר דובי הוניג כי העניק את המתנה לשגריר לאור תמיכתו המיוחדת בעם היהודי ובמדינת ישראל לאורך כל הדרך, ואף חשף כי גילה סייעתא דשמיא מיוחדת באיתור המתנה הייחודית. "הרגשתי שמשמיים האתרוג הזה היה צריך להגיע לשגריר".